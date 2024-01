(Alliance News) - Amplifon Spa a annoncé lundi qu'elle avait finalisé l'acquisition des activités de l'un des principaux franchisés de Miracle-Ear aux États-Unis.

Le réseau acquis, qui appartient à trois sociétés différentes - Hearing Pro Inc, Las Davis Enterprises Inc, et MiracleEar Centers of Arkansas LLC - comprend environ 50 points de vente situés dans quatre États, l'Arkansas, le Kansas, l'Illinois et le Missouri, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 millions de dollars et environ 85 employés.

Miracle-Ear est la marque sous laquelle Amplifon opère sur le marché américain de la vente au détail, par l'intermédiaire de magasins directs et franchisés.

"Cette acquisition est une nouvelle étape importante sur la voie de l'accélération de notre croissance sur le marché américain, le plus important au monde. La transaction s'inscrit parfaitement dans notre modèle d'entreprise aux États-Unis, qui se caractérise par le développement d'un important réseau de magasins directs opérant en synergie avec notre activité historique et éprouvée de franchise", a commenté Enrico Vita, PDG d'Amplifon.

L'acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Amplifon visant à renforcer sa position aux États-Unis : "La combinaison du réseau acquis avec le réseau direct existant de MiracleEar permettra en fait à la société d'accélérer son développement sur le plus grand marché du monde, en tirant parti d'une plus grande échelle et en créant de nouvelles opportunités pour poursuivre l'excellence et l'innovation dans le service fourni à ses clients, au bénéfice à la fois de l'activité directe et de celle de tous les franchisés".

Grâce à cette acquisition, le réseau Miracle-Ear compte désormais environ 350 magasins directs, auxquels s'ajoutent plus de 1 200 magasins franchisés. Au total, les Amériques ont généré un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros en 2022, soit environ 20 % du total du groupe Amplifon, grâce à plus de 1 800 points de vente.

Amplifon a clôturé la journée de vendredi dans le rouge, avec une baisse de 1,5 %, à 29,32 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

