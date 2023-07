(Alliance News) - Amplifon Spa a annoncé jeudi qu'elle est devenue un partenaire principal de Next Age, le premier accélérateur en Europe qui investit dans des startups développant des produits ou des solutions dédiés à la silver economy.

Next Age fait partie du réseau national d'accélérateurs de CDP Venture Capital, un réseau qui compte aujourd'hui 18 hubs à travers le pays pour promouvoir et soutenir la croissance de jeunes entreprises spécialisées dans des marchés à fort potentiel.

" Cette initiative permettra à Amplifon d'entrer en contact et de collaborer avec de nouvelles startups italiennes et internationales opérant dans la silver economy, en particulier dans le secteur des soins auditifs, ainsi que de disposer d'un observatoire privilégié sur les nouvelles technologies et les nouveaux modèles d'affaires dans le secteur. Parallèlement, Amplifon apportera au programme son expérience et son expertise en matière d'innovation au service de la silver economy, ainsi que sa vision en tant qu'entreprise italienne au profil mondial et présente dans 25 pays", a expliqué l'entreprise d'implants auditifs.

"Notre entrée dans Next Age - a déclaré Enrico Vita, PDG d'Amplifon - fait partie du parcours d'innovation que nous suivons depuis quelques années pour tirer parti des technologies numériques et des données afin d'offrir à nos clients un service de plus en plus personnalisé, en développant la meilleure expérience multicanal. Dans ce parcours, les collaborations avec des réalités innovantes sont fondamentales : c'est précisément de la rencontre entre une startup italienne, OtoHub, et notre division numérique que nous avons créé l'année dernière AmplifonX, notre startup interne dans laquelle nous avons prévu des investissements de 150 millions d'euros sur la période 2022-2024".

Fondé à l'initiative de CDP Venture Capital et d'AC75 StartUp Accelerator, l'accélérateur de startups promu par la Fondazione Marche avec la Fondazione Cariverona et l'Università Politecnica delle Marche, la société internationale de capital-risque SOSV, qui gère des programmes de développement de startups en phase précoce, Next Age vise à stimuler la croissance des startups dans la Silver Economy, le secteur des produits et services dédiés à la population de plus de 50 ans qui est estimé à une valeur de 5 700 milliards d'euros, soit un tiers du produit intérieur brut de l'Europe d'ici à 2025.

Les actions d'Amplifon ont baissé de 4,4 %, à 31,21 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

