(Alliance News) - Amplifon Spa a annoncé mercredi la signature d'un accord contraignant qui lui permettra d'entrer en Uruguay grâce à l'acquisition du groupe Audical, le principal acteur national du secteur des soins auditifs.

Le réseau Audical, avec les marques Audical et Centro Auditivo, est composé de 25 points de vente directe et de divers distributeurs dans tout le pays, réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions d'euros, en croissance constante ces dernières années, et compte environ 130 employés et collaborateurs.

Le groupe Audical, entreprise familiale active depuis 1996, est depuis longtemps le leader du marché en Uruguay, un pays de 3,5 millions d'habitants avec une économie dynamique et en croissance et un secteur des soins auditifs "avec des taux de pénétration et de croissance intéressants", lit-on dans la note publiée.

Amplifon a clôturé la séance de mardi dans le vert de 2,5 pour cent à 29,45 euros par action.

