Bourses européennes en hausse ; Amplifon pousse le Mib

(Alliance News) - Vers la fin de la journée de jeudi, les principaux marchés boursiers européens ont fait volte-face et terminé en territoire positif après la publication d'importantes données macroéconomiques, tandis qu'à Milan l'air commençait à s'électriser en cette journée qui a vu la publication des résultats d'exploitation de certaines des plus importantes sociétés cotées.

"Les données sur l'inflation dans la zone euro ont déclenché un nouveau cycle de hausse des rendements du Trésor, les attentes d'une hausse des taux à long terme exerçant une pression à la baisse sur les actions. Toutefois, la baisse des dernières demandes initiales d'allocations de chômage aux États-Unis confirme le thème de la vigueur du marché du travail", a commenté Joshua Mahony, analyste de marché senior chez IG.

"Le dernier rapport sur l'inflation dans la zone euro a été une lecture inquiétante, l'inflation de base ayant atteint un niveau record de 5,6 % en février. Après la hausse de l'inflation française et espagnole plus tôt dans la semaine, le chiffre d'aujourd'hui de la zone euro a donné aux marchés une raison de craindre la fin de la récente désinflation qui a contribué à soulever les marchés boursiers. Il est intéressant de noter que les marchés européens ont relativement bien résisté aux données d'aujourd'hui, bien que le risque pour les haussiers soit plus grand si nous voyons une période prolongée de données d'inflation en baisse ou en hausse."

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,3 pour cent à 27 397,60, la Mid-Cap en hausse de 0,1 pour cent à 44 726,18, la Small-Cap a gagné 0,1 pour cent à 30 392,59, tandis que l'Italie Croissance à 9 402,77.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,4 pour cent, le CAC 40 de Paris de 0,7 pour cent et le DAX 40 de Francfort de 0,2 pour cent.

Sur la liste principale, Amplifon - en hausse de 4,1 % - a approuvé mercredi son projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires record de 2,12 milliards d'euros, en hausse de 8,8 % à taux de change courants et de 6,8 % à taux de change constants par rapport à 1,95 milliard d'euros en 2021. Le bénéfice net récurrent s'élève à 183,3 millions d'euros, en hausse de 4,6 % par rapport aux 175,2 millions d'euros enregistrés en 2021. Le conseil a également proposé un dividende de 0,29 EUR par action, en hausse de près de 12 % par rapport à 0,26 EUR par action en 2021, avec un versement de plus de 36 % du bénéfice net consolidé par action.

CNH Industrial - dans le vert de 0,3% - a annoncé mercredi avoir racheté 622 807 de ses propres actions entre le 20 et le 24 février 2023. Les actions ont été acquises à un prix moyen d'environ 15,46 EUR pour un total de 9,6 millions EUR.

Moncler augmente de 1,1% à 59,00 EUR. La Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur le titre à 69,00 EUR, contre 63,00 EUR.

Sur le segment des cadets, Brembo a clôturé dans le rouge de 2,6% après avoir annoncé jeudi un chiffre d'affaires record pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, de 3,62 milliards d'euros contre 2,77 milliards d'euros, soit une hausse de 31% par rapport à la même période l'an dernier.

Le bénéfice net s'est élevé à 292,8 millions d'euros contre 215,5 millions d'euros, soit une hausse de 36 % par rapport au 31 décembre 2021.

La société a proposé un dividende ordinaire brut de 0,28 EUR par action ordinaire en circulation à la date ex-dividende, contre un dividende de 0,27 EUR un an plus tôt.

Piaggio & C. a clôturé à plat après avoir annoncé jeudi qu'elle avait clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net en hausse de 41 %, à 84,9 millions d'euros, contre 60,1 millions d'euros un an plus tôt.

Les revenus ont augmenté de 25 %, passant de 1,67 milliard d'euros à 2,09 milliards d'euros, avec 625 000 véhicules vendus au cours de l'année, soit 17 % de plus que les 536 000 enregistrés en 2021.

Le conseil d'administration de Maire Tecnimont - en hausse de 1,7 pour cent - a examiné et approuvé mercredi soir le projet d'états financiers du groupe pour 2022, qui fait apparaître un bénéfice net consolidé de 90,4 millions d'euros, en hausse de plus de 12 pour cent sur un an. Le conseil a approuvé la proposition concernant l'affectation du bénéfice de l'exercice et la distribution de dividendes pour un montant total de 40,7 millions d'euros, avec un dividende par part de 0,124 euro. Le chiffre d'affaires du Groupe Maire Tecnimont s'est élevé à 3,46 milliards d'euros, en hausse de 21 % sur un an.

Carel Industries a chuté de 0,6 %, après avoir annoncé jeudi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net en hausse de 27 % sur un an, à 62,1 M EUR, contre 49,1 M EUR un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 544,9 millions d'euros, contre 420,4 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une hausse de 30%. En excluant la variation du périmètre de consolidation liée aux acquisitions réalisées au cours des 18 derniers mois de 37,1 M EUR et l'effet de change positif de 12,9 M EUR, la hausse se serait élevée à 18 %.

Dans la catégorie des petites capitalisations, Gefran a chuté de 2,4 % après avoir annoncé jeudi qu'il avait finalisé la vente de son activité Drives au groupe brésilien WEG.

Gefran India Private, filiale indienne du groupe Gefran, a signé un accord avec WEG Industries India Private, filiale indienne du groupe WEG, pour la vente de l'unité commerciale concernée pour un montant de 675 000 EUR sur un accord total de 23 millions d'EUR pour la vente de l'activité Drives. La date effective de l'accord est le 1er mars 2023 et représente la dernière étape de la transaction.

DeA Capital - dans le vert à hauteur de 1,7 pour cent - a indiqué mardi que Nova avait atteint près de 98 pour cent du capital de la société à la clôture de la période d'offre publique d'achat lancée par Nova.

Nova paiera désormais 1,50 EUR par action, pour une contrepartie totale de 113,6 millions EUR.

Parmi les PME, EdiliziAcrobatica - en hausse de 2,2 % - a annoncé jeudi qu'elle avait signé un contrat contraignant pour acquérir 51 % du capital social d'Enigma Capital Investments, une société holding de droit émirati basée à Dubaï qui est à la tête d'un groupe actif au Moyen-Orient dans les secteurs de la construction, de l'accès par câble, du nettoyage de bâtiments résidentiels et commerciaux et des services de gestion des installations.

L'accord prévoit qu'à la clôture de l'acquisition, EDAC acquerra 51 % des parts d'Enigma Capital, qui seront vendues par les actionnaires actuels, personnes physiques résidant aux Émirats arabes unis, qui détiennent la majorité d'Enigma Capital, contre paiement à la date de la clôture d'un prix provisoire de 28,3 millions d'AED, soit environ 7,2 millions d'euros.

Medica - stable à EUR24,20 - a annoncé mercredi soir que sa filiale Medica USA Inc avait signé un accord définitif avec Evoqua Water Technologies, une société active dans les solutions de traitement de l'eau pour les missions critiques, pour acheter des actifs pour produire des filtres à sang et des filtres à eau. Evoqua conservera les droits de distribution de la gamme de produits de filtration d'eau.

À New York, au plus fort de la séance de jeudi, le Dow est en hausse de 0,4 %, le Nasdaq cède 0,5 % et le S&P 500 est dans le rouge de 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0605 USD contre 1,0677 USD à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, vaut 1,1952 USD contre 1,2022 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 84,75 USD le baril contre 83,15 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 843,95 USD l'once contre 1 837,35 USD l'once à la clôture de mercredi.

Le calendrier macroéconomique de vendredi débute au Japon à 0030 CET avec les données sur le taux de chômage et l'inflation. A 0130 CET, c'est au tour de l'indice PMI des services.

En Chine, les mêmes données sont publiées à 0245 CET.

En Allemagne, les données sur le compte courant désaisonnalisé, la balance commerciale et l'indice des directeurs d'achat pour le secteur de l'importation seront publiées à 0800 CET.

A 0845 CET est publiée la production industrielle française.

Entre 0915 CET et 1030 CET, sont publiés les PMI Composite et Services pour l'Italie, la zone Euro, l'Espagne, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Toujours dans la zone euro, à 1100 CET est publié l'indice des prix à la production.

L'après-midi, outre-mer, à 1545 CET, sera publié l'indice PMI composite pour les États-Unis et l'indice ISM pour le mois de février.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats d'Innovatec sont attendus.

