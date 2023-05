L'Europe dans le rouge ; les stocks de pétrole se redressent

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont ouvert en baisse, comme prévu, dans l'attente de la décision de la BCE sur la hausse des taux d'intérêt.

"L'attention se porte maintenant sur la décision de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée, avec une augmentation de 0,25 pour cent à 3,75 pour cent attendue alors que les économies de la zone euro sont aux prises avec une inflation tenace", a commenté Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Les signaux envoyés par la banque sur le nombre de hausses de taux à venir seront suivis de près. "La BCE est en retard par rapport à la Fed et à la Banque d'Angleterre, alors que les prix continuent de monter en flèche, avec des hausses décevantes au dernier moment. L'escalade de l'inflation punit les ménages et augmente la probabilité de troubles civils intenses, un scénario qui n'échappera pas au Français Macron, qui s'efforce de contenir les manifestations de colère liées à la réduction des retraites des travailleurs", a ajouté l'analyste.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le rouge de 0,8 pour cent à 26 629,70.

Parmi les plus petites valeurs italiennes, le Mid-Cap a ouvert en baisse de 0,8 pour cent à 42 706,82, le Small-Cap a cédé 0,6 pour cent à 28 576,72, et l'Italy Growth était dans le vert de 0,2 pour cent à 9 173,31.

En Europe, le CAC 40 à Paris a ouvert en baisse de 0,5 pour cent, tout comme le FTSE 100 et le DAX 40 à Francfort.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Assicurazioni Generali a commencé la journée 0,4 % dans le rouge après avoir annoncé jeudi qu'elle avait conclu un accord avec Frankfurter Leben pour vendre Generali Deutschland Pensionskasse AG, connu sous l'acronyme GDPK.

Poste Italiane a chuté de 1,0 % malgré la publication de ses résultats trimestriels au 31 mars 2023, qui étaient conformes aux prévisions pour l'année. Le bénéfice s'est élevé à 540 millions d'euros, contre 494 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente, soit une augmentation de 9,4 %.

Les revenus se sont élevés à 3,0 milliards d'euros, contre 2,8 milliards d'euros, soit une hausse de 8,1 %

Le conseil d'administration de Leonardo, qui s'est moins bien comporté et a ouvert en baisse de 3,7 %, a examiné et approuvé mercredi les résultats du premier trimestre, qui se sont soldés par un bénéfice net de 54 millions d'euros, contre 56 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Les revenus s'élèvent à 3,03 milliards d'euros et sont en ligne avec le premier trimestre 2022 dans tous les secteurs d'activité, "avec une augmentation dans l'électronique de défense et de sécurité et une légère augmentation dans les aérostructures", a précisé la note de l'entreprise.

Le conseil d'administration d'Enel - dans le rouge de 0,4 pour cent - a examiné et approuvé le rapport intermédiaire pour l'année au 31 mars, qui se termine avec le bénéfice net ordinaire du groupe à 1,51 milliard d'euros, contre 1,48 milliard d'euros au même trimestre de 2022.

Les revenus du premier trimestre 2023 s'élèvent à 26,4 milliards d'euros, en baisse de 7,7 milliards d'euros, soit 23 %, par rapport au premier trimestre 2022.

UniCredit est dans le vert de 0,3% après que son conseil d'administration ait approuvé mardi ses résultats du T1 2023, le qualifiant de "meilleur premier trimestre jamais réalisé et de neuvième trimestre consécutif d'amélioration des résultats à tous les égards". Le bénéfice net comptable s'est élevé à 2,1 milliards d'euros, contre 274 millions d'euros au cours de la même période en 2022.

Les valeurs pétrolières ont ouvert la voie, Saipem et Tenaris gagnant 0,7 % et Eni 0,6 %.

Du côté des valeurs moyennes, Anima Holding a baissé de 0,7% après avoir annoncé jeudi que les entrées nettes d'actifs sous gestion du groupe en avril étaient positives à 86 millions d'euros.

En revanche, la collecte nette pour les quatre premiers mois a été négative de 482 millions d'euros.

À la fin du mois d'avril, le total des actifs sous gestion du groupe s'élevait à plus de 182 milliards d'EUR.

Mercredi, le conseil d'administration d'Acea - dans le rouge de 0,8% - a confirmé Fabrizio Palermo en tant qu'administrateur délégué et directeur général de la société, qui s'est vu confier les pouvoirs de gestion ordinaire de la société et du groupe.

Le groupe Safilo - dans le rouge de 1,2% - a déclaré mercredi qu'il avait vu son bénéfice brut augmenter au premier trimestre à 167,8 millions d'euros, contre 155,5 millions d'euros à la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires net de Safilo au premier trimestre s'est élevé à 287,2 millions d'euros, en hausse de 1,6 % à taux de change courants et en légère baisse de 0,4 % à taux de change constants par rapport aux 282,6 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2022.

Le conseil d'administration de Maire Tecnimont - en baisse de 6,0% - a examiné et approuvé mercredi le rapport intermédiaire pour les trois mois se terminant le 31 mars, avec un bénéfice net consolidé de 26,2 millions d'euros, en hausse de 47%. Le bénéfice net du groupe s'élève à 25,2 millions d'euros, en hausse de 37 % par rapport à l'année précédente. Malgré ces bons chiffres, l'action a clôturé en baisse, cédant 2,1 % à la fin de la journée.

Saras a ouvert en hausse de 1,6 %. Le conseil d'administration a confirmé mercredi la nomination de Massimo Moratti au poste de président-directeur général. Franco Balsamo, directeur général de la société, a été nommé directeur général adjoint.

Du côté des petites capitalisations, Mondo TV a cédé 2,1%. La société a annoncé mercredi que la série Monster Loving Maniacs a atteint la première place sur CBBC - BBC British Broadacsting corporation, Children channel 7-12 years - avec plus de 40 % des parts.

Pierrel a terminé à la dernière place et a perdu 9,3 %. La société a annoncé mercredi qu'elle avait signé des accords avec 3M Company, une société américaine opérant au niveau international dans les secteurs de l'industrie, de la sécurité des travailleurs, du transport et de l'électronique, des soins de santé et des biens de consommation, dont les actions sont cotées à la bourse de New York, en vue d'acquérir certains produits dentaires destinés à l'anesthésie locale.

Le conseil d'administration de Conafi Prestitò - qui n'est pas encore cotée en bourse - a approuvé mardi les états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'une perte nette de 3,4 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, qui s'est aggravée par rapport à la perte nette de 1,7 million d'euros enregistrée en 2021. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 5,9 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros en 2021.

Enfin, parmi les PME, EdiliziAcrobatica ouvre dans le rouge de 0,9% après avoir annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 36,8 millions d'euros au premier trimestre de l'année, en hausse de près de 11% par rapport au premier trimestre 2022 (33,3 millions d'euros).

Circle Group n'est toujours pas coté. La société a annoncé mercredi qu'elle avait signé un nouveau contrat-cadre et un premier projet d'une valeur d'environ 300 000 euros avec un opérateur logistique multimodal international de premier plan.

Fenix Entertainment a augmenté de 1,4 pour cent après avoir clôturé en hausse de plus de 14 pour cent. Vendredi, la société a annoncé une valeur de production de 7,5 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, contre 4,6 millions d'euros pour le premier trimestre 2022.

En Asie, la bourse japonaise étant fermée pour cause de vacances, le Shanghai Composite a clôturé dans le vert de 0,8 pour cent à 3 350,46 tandis que le Hang Seng était en hausse de 1,1 pour cent à 19 910,55.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,8 % à 33 414,24, le Nasdaq a baissé de 0,5 % à 12 025,33 et le S&P 500 a baissé de 0,7 % à 4 090,75.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1069 USD contre 1,1053 USD à la clôture de mercredi. En revanche, la livre valait 1,2565 USD contre 1,2549 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 72,99 USD contre 71,91 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 034,83 USD l'once contre 2 023,71 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, à 0945 CEST, le PMI des services de l'Italie sera publié et, à cinq minutes d'intervalle, ceux de la France, de l'Allemagne et de la zone euro. À 1030 CEST, les mêmes données seront publiées pour le Royaume-Uni.

À 1100 CEST, l'indice des prix à la production sera publié pour la zone euro.

À 1415 CEST, les yeux seront tournés vers la BCE et l'annonce des taux d'intérêt. Ensuite, une demi-heure plus tard, il y aura une conférence de presse avec la présidente de la banque centrale, Christine Lagarde.

À 1430 CEST, l'attention se portera sur les demandes d'allocations de chômage aux États-Unis, tandis qu'à 1730 CEST, une vente aux enchères d'obligations du Trésor américain à quatre et huit semaines est prévue.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les comptes de Ferrari, Italgas, Moncler et Edison, entre autres, sont attendus.

