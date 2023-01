L'avenir est en marche ; Webuild reçoit une commande aux États-Unis

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens affichent une trajectoire haussière avant la première session de la semaine, seule Londres affichant un marché à terme rouge. Parmi les moteurs de la hausse, on trouve à nouveau les attentes d'une hausse moins agressive de la part de la Réserve fédérale pour sa réunion de février, suite au ralentissement de l'inflation dans la première économie mondiale.

Dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group - utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR - la hausse du taux principal pour la réunion du 1er février voit une probabilité accrue maintenant à 93% dans la fourchette supérieure de 450/475 bps. La probabilité d'une augmentation dans la zone 475/500 bps est de 7%. L'objectif actuel se situe entre 425 et 450 points de base.

Dans les nouvelles d'entreprise avant que la cloche ne sonne, Webuild a rapporté lundi que la filiale américaine Lane a obtenu un contrat de 218 millions USD pour augmenter la capacité et améliorer la mobilité et la sécurité à l'intersection de l'Interstate 4 (I-4) et de Sand Lake Road (State Road 482) dans le comté d'Orange, en Floride.

L'intersection fait partie du célèbre couloir touristique d'Orlando qui relie certaines des attractions les plus importantes de la Floride centrale, telles que Universal Studios, Sea World et Walt Disney World.

Le FTSE Mib a donc progressé de 47,50 points, après avoir clôturé la journée de vendredi en hausse de 0,2 pour cent à 25 783,48.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était en baisse de 4,30 points, le CAC 40 de Paris était en hausse de 16,30 points, et le DAX 40 de Francfort était en hausse de 31,00 points.

Parmi les plus petites cotations, la Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,9 % à 42 035,01 vendredi soir, la Small-Cap a augmenté de 0,1 % à 29 240,09 et l'Italy Growth a cédé 0,1 % à 9 491,65.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Amplifon a augmenté de 2,6%, relevant la tête après deux sessions dans le rouge.

Les banques se sont bien portées, après le rapport du FMI et après les comptes des grandes banques d'investissement américaines. BPM et BPER ont obtenu les meilleurs résultats de tous, avec des gains de 3,0 % et 3,3 %, respectivement.

Iveco a gagné 2,8 %. Mercredi, la société a confirmé qu'Iveco Bus, une marque du groupe, a signé un accord-cadre de trois ans pour la fourniture de jusqu'à 150 autobus urbains entièrement électriques E-WAY à Busitalia, la société d'autobus du groupe FS Italiane qui opère principalement dans les services de transport public local, directement et par le biais de filiales. Elle représentera, ajoute Iveco, la plus importante commande d'autobus urbains E-WAY à ce jour en Italie.

Parmi la minorité baissière, rouge pour Stellantis, qui a abandonné 3,7%.

Sur la moyenne capitalisation, Salvatore Ferragamo a augmenté de 1,3 % après que Bank of America ait relevé son prix cible à 14,00 euros contre 12,00 euros avec une recommandation "underperform".

Banca Ifis a clôturé en baisse de 0,1 pour cent après avoir réalisé le placement d'une émission d'obligations privilégiées de premier rang de 300 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN.

La transaction s'adressait aux investisseurs institutionnels. Plus précisément, l'émission a une durée de quatre ans, avec une date de règlement prévue pour le 19 janvier 2023. Le prix de re-offre est de 99,569 pour un rendement à l'échéance de 6,25% et un coupon payable annuellement de 6,125%.

Iren a gagné 1,1% après que le pouvoir adjudicateur Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR ait stipulé avec Iren Ambiente, une filiale d'Iren, les contrats pour la concession du service public de gestion des déchets dans les bassins territoriaux de Parme et Piacenza pour une durée de 15 ans, à partir du 1er janvier 2023. Les deux concessions - attribuées à la suite d'appels d'offres publics - couvrent 89 municipalités, pour un montant total de 1,3 milliard d'euros aux enchères. Les réductions de l'assiette de l'appel d'offres présentées par Iren Ambiente permettront au territoire d'économiser près de 60 millions d'euros sur les 15 ans.

Arnoldo Mondadori Editore a chuté de 0,8% après avoir finalisé, par le biais de sa filiale Mondadori Libri, l'acquisition d'une participation supplémentaire de 25% dans ALI - Agenzia Libraria International, active dans la distribution de livres. Le prix provisoire, payé entièrement en numéraire, s'élève à environ 9,5 millions d'euros et a été déterminé, comme déjà communiqué au marché, sur la base de l'Ebitda moyen 2021-2022 et de la position financière nette positive du périmètre concerné par la transaction, égale à 17,8 millions d'euros au 31 décembre 2022.

LU-VE - en hausse de 1,9 pour cent - a indiqué vendredi qu'en 2022, le chiffre d'affaires généré au 31 décembre a atteint 605 millions d'euros, en hausse de plus de 25 pour cent par rapport aux douze mois de 2021. A périmètre constant, la croissance aurait été de 22%. Le carnet de commandes au 31 décembre 2022 s'élève à 188,8 millions d'euros, en hausse de 4,8 % par rapport au 31 décembre 2021. A périmètre constant, il y aurait eu une baisse de 4,5%.

Du côté des petites capitalisations, I Grandi Viaggi était en hausse de 3,2 %, cinq jours après la publication des résultats.

Des trimestres élevés également pour FILA, qui a augmenté de 1,6 %. La société a annoncé jeudi qu'elle poursuivait son chemin de croissance en Inde, où elle a commencé à investir en 2012. Avec plus de 350 millions d'enfants dans la tranche d'âge allant jusqu'à 14 ans, une population de près de 1,4 milliard d'habitants et plus de 3,4% du produit intérieur brut investi dans l'éducation, l'Inde représente l'un des marchés les plus stratégiques pour la croissance future du groupe FILA.

Parmi les PME, Altea Green Power a progressé de 11% à la fin de la session, enregistrant ainsi l'une des meilleures performances de la liste.

Omer a cédé 0,8% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait signé un contrat avec Knorr-Bremse Rail Systems Italia pour la fourniture de modules de toilettes. "La fourniture fait partie d'un projet plus vaste de construction de trains géré par le groupe Alstom, concernant un nouveau service de transport ferroviaire reliant les principales villes et zones touristiques de la péninsule du Yucatan au Mexique, appelé le projet de train Maya", a expliqué la société dans une note.

La commande attribuée à Omer concerne la fourniture de modules de toilettes pour 42 trains, avec une valeur totale du contrat d'environ 5 millions d'euros. La production et la livraison commenceront au premier trimestre de 2023, la durée totale du contrat étant actuellement prévue pour environ deux ans.

À New York vendredi soir, le Dow a clôturé dans le vert de 0,3 %, le Nasdaq en hausse de 0,7 % et le S&P 500 en baisse de 0,4 %.

Parmi les bourses asiatiques, le Nikkei a cédé 1,1 pour cent, le Hang Seng a baissé de 0,1 pour cent, tandis que le Shanghai Composite a augmenté de 1,0 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0838 contre USD1.0818 à la clôture de vendredi. La livre, quant à elle, vaut 1,2235 USD contre 1,2199 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 84,50 USD le baril, contre 84,43 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 915,97 USD l'once, contre 1 911,08 USD l'once hier soir.

Lundi, les marchés américains seront fermés pour le Martin Luther King Day tandis que, sur le front macroéconomique, en Allemagne, place est faite aux prix de gros à 0800 CET, trois quarts d'heure avant les données budgétaires du gouvernement français. A 1100 CET, place à l'indice ZEW sur le sentiment dans la zone euro et en Allemagne. A 1200 CET, nous poursuivons avec les réserves totales d'actifs de la zone euro.

Parmi les entreprises de Piazza Affari, Take Off publiera les chiffres préliminaires de l'année écoulée.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.