La Mib devrait augmenter le premier jour de l'année

(Alliance News) - Le FTSE Mib devrait ouvrir en hausse lundi, premier jour de bourse de la nouvelle année, qui voit les principales bourses asiatiques, Londres et New York fermées.

Le FTSE Mib, par conséquent, devrait ouvrir dans le vert de 145 points ou 0,6 pour cent après avoir clôturé vendredi dans le rouge de 1,5 pour cent à 23 706,96, terminant ainsi 2022 avec une contraction de plus de 13 pour cent. Sur la fourchette annuelle, le plus bas était de 20 183 tandis que le plus haut était de 28 212,39.

En Europe, le CAC 40 à Paris est attendu en hausse de 57,3 points ou 0,9 %, tandis que le DAX 40 à Francfort est vu en hausse de 157 points ou 1,1 %.

Sur le front macroéconomique, l'indice des directeurs d'achat manufacturier italien, français, allemand et de la zone euro est attendu dans la matinée.

Parmi les cotations mineures, la Mid-Cap a clôturé en baisse de 1,1% à 39 374,15 vendredi, la Small-Cap s'est élevée juste au-dessus du pair à 27 739,53 tandis que l'Italy Growth a terminé en hausse de 0,1% à 9 250,52.

À Milan, sur la liste principale de la Piazza Affari, Amplifon a également clôturé dans le rouge - après avoir été la seule valeur haussière pendant la majeure partie de la séance - abandonnant 0,2 % à la sonnerie finale.

Telecom Italia, en revanche, a chuté de 3,8%, se repliant après deux sessions dans le vert.

Enel a clôturé en baisse de 1,4% après avoir annoncé qu'Enel Brasil, une filiale de la société chilienne cotée en bourse Enel Américas, avait finalisé la vente de la totalité de sa participation dans la société brésilienne de distribution d'électricité CELG Distribuição CELG D, soit environ 99,9% du capital social de cette dernière, à Equatorial Participações e Investimentos, une filiale d'Equatorial Energia.

Une autre filiale importante de l'État, Eni, est également dans le rouge. L'action du chien à six pattes - en baisse de 2,3 % - a annoncé jeudi que Plenitude, par l'intermédiaire de sa filiale américaine Eni New Energy US, avait acquis la centrale photovoltaïque Kellam de 81 MW située dans le nord du Texas, à 80 km du complexe métropolitain Dallas Fort Worth. La centrale, vendue par Hanwha Qcells USA, rejoint les autres actifs au Texas et dans le reste des États-Unis du portefeuille de Plenitude, qui avec cette transaction atteint une capacité installée de 878 MW sur le marché américain. L'usine est construite sur un terrain de plus de 150 hectares et l'énergie produite sera vendue à une compagnie d'électricité locale.

Dans le segment des cadets, Cembre a chuté de 1,6 %, après un gain de 1,6 % lors de la session précédente.

Tod's, quant à lui, a perdu 2,0 pour cent, après un gain de 1,5 pour cent la veille.

Tinexta a clôturé en baisse de 1,7 %. La société a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord contraignant pour acquérir une participation de 20 % dans Defence Tech Holding Società Benefit par le biais d'un véhicule détenu à 100 %.

Du côté haussier de la liste, Wiit acheté, qui a clôturé avec une avance de 2,0 %, marquant sa troisième session consécutive du côté haussier.

Ariston Holding a également bien fait, progressant de 2,3 %, répétant son gain de 1,6 % de la veille.

Du côté des petites capitalisations, Seri Industrial a clôturé en hausse de 3,6 %. Le titre a enregistré un volume inhabituellement élevé avec plus de 237 000 actions échangées sur une moyenne de trois mois d'environ 87 000.

Landi Renzo, en revanche, a augmenté de 2,0 %, après le feu vert de la veille avec 1,1 %.

Conafi a cédé 2,3%, terminant pour la troisième session consécutive du côté baissier.

Next Re a terminé en baisse de 0,9 pour cent. La société a récemment annoncé qu'un accord définitif de vente et d'achat a été signé avec IHC Verona Srl, une société sous la direction et la coordination de AHC International Consulting AG, pour une propriété hôtelière à Vérone, pour un prix de vente de 7,4 millions d'euros plus taxes.

Parmi les PME, Alfonsino a clôturé en baisse de 3,9 pour cent, se repliant après le vert de 8,4 pour cent de jeudi.

Almawave, quant à elle, a augmenté de 0,8 pour cent, après un gain de 0,7 pour cent lors de la session précédente.

Farmacosmo était en hausse de plus de 11%, après avoir clôturé dans le vert la veille de la séance avec 0,5%. L'action s'est échangée à un volume élevé, avec plus de 89 000 changements de mains par rapport à une moyenne de 18 700 sur trois mois.

À New York vendredi, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,2 % à 33 147,25, le S&P a terminé en baisse de 0,3 % à 3 839,50 et le Nasdaq a baissé de 0,1 % à 10 466,48.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans un vert fractionné vendredi à 26 094,50, le Shanghai Composite a terminé dans le vert de 0,5 pour cent à 3 089,26, et le Hang Seng était en hausse de 0,2 pour cent à 19 781,41.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0685 contre USD1.0686 à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2075 USD contre 1,2058 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 85,91 USD le baril, contre 83,94 USD le baril vendredi soir.

L'or, quant à lui, se négocie à 1 824,02 USD l'once, contre 1 815,34 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier économique de lundi, à 0945 CET, l'indice des directeurs d'achat manufacturier de l'Italie sera publié, puis cinq minutes plus tard celui de la France, puis de l'Allemagne, et à 1000 CET viendra celui de la zone euro.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

