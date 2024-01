(Alliance News) - Lundi, les principaux marchés boursiers européens ont évolué en territoire négatif à la mi-journée, à l'exception de la Bourse de Francfort, la seule en légère hausse, après la publication de certaines données macroéconomiques de la zone euro et de l'Allemagne.

Le FTSE Mib était en baisse de 0,3 % à 30 347,71, le Mid-Cap était en baisse de 0,2 % à 43 685,18, le Small-Cap était sur la ligne de parité à 27 851,40, tout comme l'Italie Growth à 8 293,64.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en baisse de 0,4 pour cent, le CAC 40 de Paris est dans le rouge de 0,1 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,1 pour cent.

Dans les nouvelles macroéconomiques, le volume du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a baissé de 0,3 pour cent dans la zone euro en novembre, après une hausse de 0,4 pour cent en octobre, ce qui correspond au consensus du marché pour la plus forte baisse du volume des ventes au détail depuis le mois d'août.

Toujours dans la zone euro, la confiance des consommateurs s'est améliorée en décembre, selon la dernière estimation rapide de la Commission européenne publiée lundi.

La confiance des consommateurs dans la zone euro en décembre s'est établie à moins 15,1, une amélioration par rapport à l'estimation négative de 16,9 en novembre.

L'indicateur des prévisions d'emploi est resté stable dans la zone euro, en légère hausse de 0,1 point à 102,8, et a augmenté modérément dans l'UE de 0,5 point à 102,4.

Dans la liste des valeurs sûres, Banca Mediolanum est en hausse de 0,8 pour cent. La banque a déclaré lundi qu'elle avait enregistré des entrées nettes totales de 1,22 milliard d'euros en décembre.

Les entrées nettes dans la gestion d'actifs se sont élevées à 655 millions d'euros en décembre.

Amplifon s'en sort toujours le mieux, progressant de 2,9 %, suivi par Monte dei Paschi di Siena qui a augmenté de 1,6 %, suivi par les autres valeurs bancaires : Fineco a gagné 1,1 %, Banca Generali 0,5 %, UniCredit 0,4 % et Banco BPM 0,2 %.

En ce qui concerne Amplifon, Morgan Stanley a promu le titre à "surpondérer" à partir de "poids égal" et a augmenté le prix cible à 35,00 EUR à partir de 30,00 EUR.

D'autre part, les valeurs pétrolières ont été à la baisse, Eni perdant 2,4%, Saipem 2,5% et Tenaris 0,7%.

Telecom Italia et Stellantis ont également perdu 1,0%.

Sur le Mid-Cap, Anima Holding est en hausse de 2,0% après avoir annoncé lundi que les entrées nettes d'actifs sous gestion du groupe en décembre - hors proxies d'assurance de la branche I - étaient positives à 277 millions d'euros, ce qui porte le total de 2024 à un montant négatif de 171 millions d'euros.

En fin d'année, le total des actifs gérés par le groupe Anima s'élevait à 191,5 milliards d'euros.

C'est LU-VE qui s'en sort le mieux avec une hausse de 3,4 %, suivi d'Alérion avec des actifs en hausse de 3,1 %. En queue de peloton, on trouve Tinexta, qui laisse 1,7 % sur le parterre, ainsi que Maire Tecnimont.

Parmi les sociétés à petite capitalisation, algoWatt a progressé de 8,8 %. Vendredi, elle a annoncé, dans une mise à jour de ce qui avait été annoncé le 31 décembre, que le Tribunal de Milan a confirmé l'appel pour l'admission de la société à la procédure de concordat avec les créanciers "avec réserve".

L'Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna a grimpé de 0,7% après avoir annoncé qu'il avait définitivement dépassé les niveaux de trafic d'avant la pandémie en 2023 et enregistré la meilleure année de son histoire, atteignant presque 10 millions de passagers. Dans le détail, l'aéroport a enregistré près de 10 millions de passagers, soit une croissance de 17% par rapport à 2022 et de 6,0% par rapport à 2019. Après un début d'année encore "tiède", avec des chiffres en hausse par rapport à 2022 mais toujours inférieurs à la même période en 2019, le premier renversement de tendance a été enregistré depuis mai, avec le chiffre progressif des passagers dans le champ positif de 0,5%, même par rapport à l'année dernière sans Covid.

Parmi les PME cotées à Milan, Comal est en hausse de 1,7% après avoir annoncé lundi qu'elle avait remporté l'appel d'offres "Next Appennino | Measure B1.2 - B3.3" pour la construction d'une usine industrielle pour la production de modules photovoltaïques innovants et à haut rendement dans la province de L'Aquila.

L'investissement total s'élève à 16,1 millions d'euros, dont 6,9 millions d'euros de financement subventionné, 4,9 millions d'euros de contribution au compte de l'usine, 200 000 euros de contributions directes et 4,1 millions d'euros de financement bancaire, demandé directement par Comal par l'intermédiaire d'un partenaire financier déjà identifié.

Directa SIM - dans le vert de 2,0% - a déclaré qu'elle a clôturé 2023 avec 78 132 comptes actifs au 31 décembre, en hausse d'environ 27%, tandis que le total des actifs des clients a atteint près de 4,7 milliards d'euros, marquant une augmentation d'environ 35%.

Avec plus de 16 000 nouveaux clients en douze mois, la société a enregistré la plus forte augmentation de son histoire, approchant les 80 000 au total.

Le cours de Clabo est stable à 2,18 euros par action. Vendredi, Clabo a annoncé la signature d'un accord de prêt de 3,3 millions d'euros avec Banca Progetto Spa.

Le prêt a une durée de 96 mois et prévoit 12 mois de préamortissement pendant lesquels seuls les intérêts seront payés. L'opération est assortie d'une garantie émise par la SACE dans le cadre du programme " Supportitalia ".

Vantea SMART est en hausse de 1,6 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait été admise au financement régional des Abruzzes pour le projet WTTM. L'entreprise recevra une subvention non remboursable de 560 000 euros pour un projet d'une valeur totale de 800 000 euros. Le projet WTTM - Welcome To The Machine porte sur la conception et l'expérimentation d'un cadre de cybersécurité destiné aux entreprises de l'industrie automobile.

À New York, vendredi, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,1 % à 37 466,11, le S&P a augmenté de 0,2 % à 4 697,24, et le Nasdaq a clôturé dans le vert de 0,1 % à 14 524,07.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0940 USD contre 1,0968 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2697 USD contre 1,2741 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 77,04 dollars contre 78,88 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 034,00 USD l'once contre 2 049,11 USD l'once vendredi soir.

Dans le calendrier macroéconomique de lundi, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à trois et six mois est prévue à 17h30 CET.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.