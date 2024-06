(Alliance News) - Les principaux indices européens ont ouvert en légère hausse ce mardi et ont récupéré les pertes de lundi, les traders se concentrant sur les perspectives de politique monétaire et la décision de la Fed de demain.

Ainsi, le Mib a ouvert légèrement dans le vert à 34 561,80, le Mid-Cap a progressé de 0,1 pour cent à 48 160,41, le Small-Cap était à parité à 29 281,26 tandis que l'Italie Growth était dans le rouge de 0,2 pour cent à 8 181,40.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était dans le vert de 0,2 %, le CAC 40 de Paris progressait de 0,1 %, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Sur le Mib, Poste Italiane a augmenté de 0,7 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait acheté 235 297 de ses propres actions au cours de la journée à un prix moyen de 12,722558 euros par action, pour une valeur totale de 3,0 millions d'euros.

Poste a ainsi conclu une première tranche du programme de rachat d'actions, mis en œuvre dans le cadre de l'autorisation approuvée par l'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2024.

Amplifon et Iveco Group sont en tête de liste, avec des hausses respectives de 1,8 % et 1,3 %.

En queue de peloton, on trouve Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena et Unipol, en baisse respectivement de 2,3 % et 1,1 %.

Sur le segment des cadets, The Italian Sea Group a pris la première place avec une hausse de 3,3%. La société a annoncé que son conseil d'administration a décidé de coopter Simona Del Re, la nommant présidente de la société jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

SAES Getters est stable à 27,70 euros. SGG Holding a annoncé qu'elle avait relevé son offre pour les actions de SAES Getters dans le cadre de l'offre publique d'achat lancée le mois dernier.

Le nouveau prix de l'offre est de 28,00 EUR, contre 26,30 EUR par action précédemment offerte.

Iren a chuté de 0,6 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait signé, avec la Banque de développement du Conseil de l'Europe, un prêt de 80 millions d'euros au titre du Mécanisme de financement public vert, utilisable en plusieurs tranches d'une durée maximale de 16 ans, qui servira à financer une partie du plan d'investissement de l'Iren dans l'infrastructure de l'eau dans les provinces de Gênes et de La Spezia.

Du côté des petites capitalisations, Greenthesis - stable à 2,24 EUR - a annoncé lundi que le groupement temporaire d'entreprises, dont il est le chef de file avec une participation d'environ 40%, a signé un contrat avec Invitalia Spa pour un projet total d'environ 269 millions d'EUR.

Le groupement temporaire d'entreprises comprend également Eni Rewind Spa, Sirai Srl, Vianini Lavori Spa, Semataf Srl et Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl.

doValue, dans le vert de 0,7 %, a annoncé mardi que le Tribunal supérieur de justice de Madrid avait statué en sa faveur, rejetant la tentative d'Altamira Asset Management Holding SL d'annuler une décision antérieure qui l'obligeait à effectuer un paiement à doValue en rapport avec une réclamation fiscale.

Suite à cette décision, le groupe doValue enregistrera un produit financier de 22,7 millions d'euros, indique la note de la société, ce qui aura un impact positif sur le résultat net du premier semestre d'environ 0,28 euro par action.

Piquadro - en hausse de 2,2 % - a approuvé lundi son projet d'états financiers pour l'exercice allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et ses états financiers consolidés jusqu'au 31 mars 2024, faisant état d'un bénéfice en hausse de 62 % à 10,5 millions d'euros, contre 6,5 millions d'euros un an plus tôt. Les recettes se sont élevées à 185,5 millions d'euros, contre 177,6 millions d'euros l'année précédente.

Parmi les PME, SolidWorld Group a chuté de 8,9 %. La société a annoncé lundi soir que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation de capital par l'émission d'un maximum de 811 250 nouvelles actions ordinaires à 2,8 euros chacune et un maximum de 2,3 millions d'euros.

Planetel a cédé 0,8 pour cent. La société a annoncé lundi qu'elle avait lancé un programme de rachat d'actions d'un montant de 1,8 million d'euros.

Le plan durera jusqu'à 18 mois et MIT SIM Spa a été désigné pour le mener à bien.

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment est toujours en baisse de 0,6 %, suite aux résultats définitifs du groupe pour le premier trimestre au 31 mars, qui s'est soldé par un bénéfice net de 400 000 euros, contre 2,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, en raison de la baisse de l'EBIT, mais aussi de l'augmentation à trois chiffres des charges financières associées à la hausse des taux d'intérêt. Les recettes se sont élevées à 29,6 millions d'EUR, contre 32,5 millions d'EUR au cours de la même période de l'année précédente.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,2 pour cent à 39 109,17, le Hang Seng a chuté de 1,1 pour cent à 18 168,00 et le Shanghai Composite a terminé en baisse de 0,8 pour cent à 3 028,05.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 38 868,04, le Nasdaq a gagné 0,4 % à 17 192,53, et le S&P 500 était dans le vert de 0,3 % à 5 360,79.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0767 USD contre 1,0746 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2720 USD contre 1,2727 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 81,52 USD le baril contre 81,12 USD le baril à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 304,15 USD l'once contre 2 304,60 USD lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, le rapport mensuel de l'OPEP sera publié à 1300 CEST tandis qu'une vente aux enchères de bons du Trésor américain à 10 ans est prévue à 1900 CEST.

Enfin, à 2230 CEST, les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole sont attendues.

Parmi les sociétés présentes sur la Piazza Affari, les comptes de Compagnia dei Caraibi et de Homizy sont attendus.

