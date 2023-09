(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont progressé mercredi, les investisseurs attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La banque centrale américaine devrait maintenir les taux d'intérêt stables, même si les marchés se concentreront sur ses projections économiques et les remarques du président Jerome Powell pour obtenir des indices sur la trajectoire possible.

Dans l'outil FedWatch de la plateforme CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, il existe une probabilité de 99 % pour une confirmation des taux dans la fourchette de 525/550 pdb lors de la réunion qui se tiendra plus tard dans la journée. La hausse de 25 points de base dans la fourchette cible de 550/575 points de base est plutôt évaluée à 1 %.

Sur le front des données économiques, les prix à la production allemands ont chuté de près de 13 % en août, la plus forte baisse jamais enregistrée, en raison de la chute des prix de l'énergie. En outre, le taux d'inflation au Royaume-Uni a ralenti de manière inattendue pour atteindre 6,7 %, le taux le plus bas depuis février 2022 et inférieur au consensus du marché de 7,0 %.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 0,4 % à 28 872,83 points.

Le Mid-Cap est dans le vert de 0,4 % à 40 800,13 points, le Small-Cap est en hausse de 0,2 % à 26 336,33 points, tandis que l'Italy Growth est juste au-dessus du pair à 8 576,57 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,5 %, le CAC 40 de Paris a oscillé autour de la parité, tandis que le DAX 40 de Francfort a progressé de 0,3 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Amplifon a pris un bon départ, progressant de 3,2 %.

DiaSorin, d'autre part, progresse de 1,6 % à 87,80 euros et relève la tête après trois séances parmi les baissiers.

Telecom Italia, d'autre part, était en hausse de 1,3 pour cent, après le vert de 3,2 pour cent de mardi.

Parmi les quelques valeurs baissières, Leonardo a clôturé en baisse de 1,1 pour cent après une hausse de 1,6 pour cent la veille de la session.

Dans le segment des petites capitalisations, GVS a augmenté de 3 % à 5,65 euros par action après une perte de 1,6 % la veille.

Banca Popolare di Sondrio - en hausse de 1,3 % - a achevé mardi le placement d'une obligation privilégiée en billets verts d'un montant de référence de 500 millions d'euros et d'une durée de cinq ans avec une option de remboursement anticipé à partir de la quatrième année.

UnipolSai - en hausse de 0,1 % - a annoncé mardi qu'elle avait acheté un total de 850 000 actions Unipol entre le 11 et le 18 septembre pour un total de 2,0 millions d'euros.

Parmi les quelques traders baissiers, PharmaNutra a perdu 1,7 pour cent à 52,10 EUR dans sa troisième séance de baisse.

Dans les petites capitalisations, Olidata est en hausse de 6,3%, portant son solde hebdomadaire à plus 45%.

Geox a également été bien acheté, en hausse de 3,1% à un nouveau prix de EUR.74 par action.

Netweek est à la traîne, abandonnant 3,3% après un gain de 2,0% la veille.

Parmi les PME, Ambromobilire est en hausse de 5,3% après un gain de 2,7% la veille.

Gibus figure également parmi les meilleures valeurs, en hausse de 3,5% à 12,00 euros.

Italian Design Brands - toujours stable à 9,91 euros par action - a annoncé mardi qu'elle avait conclu un accord pour acquérir 51% de Turri 2k Srl, une société dirigée par Turri - The Italian way to beauty, une marque historique opérant dans le secteur de l'ameublement haut de gamme.

À la baisse - dans une liste encore sans histoire - Italia Independent a affiché une baisse de 5,6 %, prenant des bénéfices après trois séances de fortes hausses.

À New York, dans la nuit européenne de mardi à mercredi, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,3 %, tandis que le Nasdaq a reculé de 0,2 %, tout comme le S&P 500.

Parmi les marchés asiatiques, le Hang Seng a baissé de 0,5 %, le Shanghai Composite de 0,5 % et le Nikkei de 0,7 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0692 USD contre 1,0690 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2360 USD contre 1,2402 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 93,35 dollars contre 95,16 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 1 928,87 USD l'once contre 1 934,41 USD l'once mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend des données sur la fabrication dans le secteur de la construction de la zone euro, à 1100 CEST.

Aux États-Unis, les regards se porteront sur les prêts hypothécaires, dont les données arriveront à 13h00 CEST, et sur le pétrole brut, dont les stocks seront publiés à 16h30 CEST. La journée se terminera par le moment le plus attendu, à savoir la décision de la Réserve fédérale sur les taux, qui sera annoncée à 2000 CEST, avec une conférence de presse du président, Jerome Powell, qui suivra une demi-heure plus tard.

Parmi les entreprises de la Piazza Affari dont les comptes sont attendus mercredi, citons Mediobanca, OVS et Digital Magics, entre autres.

