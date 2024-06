(Alliance News) - Lundi, Piazza Affari, selon le marché à terme sur la plateforme IG, était en hausse avant la première cloche hebdomadaire, en ligne avec les autres bourses européennes.

Dans les nouvelles économiques avant les échanges européens, les ventes au détail chinoises ont augmenté en mai, mais la croissance de la production industrielle a ralenti, les données officielles publiées lundi ont montré, suggérant que la reprise dans la deuxième plus grande économie du monde reste inégale.

Selon le Bureau national des statistiques, les ventes au détail, un indicateur clé des dépenses de consommation, ont augmenté de 3,7 % en glissement annuel en mai, après une hausse de 2,3 % en avril. Ce chiffre est également supérieur à la hausse de 3,0 % prévue par une enquête des analystes de Bloomberg.

Ainsi, le FTSE Mib - après avoir clôturé vendredi en baisse de 2,8 % à 32 665,21 - a progressé de 162,50 points.

Parmi les petites valeurs, le Mid-Cap perdait 1,5 % à 46 390,02 vendredi soir, le Small-Cap affichait une perte de 1,4 % à 28 240,76 tandis que l'Italy Growth cédait 0,3 % à 8 048,51.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 33,40 points, le CAC 40 de Paris est attendu en hausse de 17,00 points et le DAX 40 de Francfort est attendu en hausse de 18,00 points.

Sur la liste des valeurs sûres, les deux seules valeurs haussières ont été Amplifon - en hausse de 1,2% - et Inwit, qui a plutôt augmenté de 0,3% après avoir annoncé qu'elle avait formalisé un accord prévoyant un droit d'option pour l'achat d'une participation exclusive de contrôle de 51% du capital social de Boldyn Networks Smart City Roma, qui a remporté l'appel d'offres pour la concession du projet 5G de Rome à la fin de l'année dernière.

En bas de l'échelle, les banques se sont placées, UniCredit affichant une chute de 5,6 % et BPER Banca une baisse de 4,0 %.

Les industriels ont également souffert, avec Leonardo dans le rouge de 5,3% et Iveco Group continuant à perdre du terrain sur le marché boursier, clôturant en baisse de 5,1%.

Du côté des valeurs moyennes, Intercos a progressé de 1,6% à 15,68 euros après une baisse de 3,9% la veille.

Ventes sur MFE, les actions de la classe A ont cédé 2,2%. Cette catégorie d'actions a clôturé la séance de la veille en baisse de 4,8%. Les actions B, quant à elles, ont perdu 5,3 %.

Salvatore Ferragamo, quant à lui, a chuté de 3,4 % à 8,6950 EUR par action, le titre ayant perdu environ 28 % depuis le début de l'année.

Saras a clôturé en baisse de 0,4 % après que Vitol a reçu l'approbation de la Commission européenne pour les subventions étrangères.

En outre, les conditions préalables à la clôture de l'acquisition par Vitol de 35 % de Saras auprès de la famille Moratti se sont concrétisées. Par conséquent, la clôture devrait avoir lieu au plus tard à la fin du mois de juin.

À la suite de la clôture, Vitol, par l'intermédiaire d'une société ad hoc, devra lancer une offre publique d'achat obligatoire pour les actions restantes de Saras. De plus amples informations sur l'offre publique d'achat seront fournies ultérieurement.

Sur les petites bourses, GO internet a clôturé à l'équilibre après avoir annoncé vendredi qu'elle et son actionnaire majoritaire, BID-GO, avaient signé un accord de prêt d'actionnaires pour l'octroi par BID-GO à GO internet d'un prêt d'actionnaires portant intérêt de 700 000 euros.

Ce prêt est destiné à répondre aux besoins économiques et financiers à court terme de la société. Le taux appliqué est de 2%.

Il est à noter que BID-GO a lancé une offre publique d'achat sur GO internet le 31 mai dernier et qu'elle est détenue à 100% par Tiscali, elle-même contrôlée par Tessellis, qui a clôturé en baisse de 4,0%.

Bialetti Industrie perd 1,4, poursuivant le sillage baissier entamé trois séances plus tôt.

Parmi les PME, Bellini Nautica a augmenté de 10 % pour atteindre 2,80 euros, après avoir clôturé à plat la veille de la séance.

Eligo ne s'est pas négocié. La société a présenté ses résultats pour 2023, un exercice qui s'est soldé par une perte de 2,5 millions d'euros, qui s'est aggravée par rapport à la perte de 940 000 euros enregistrée en 2022.

Le chiffre d'affaires s'élève à 1,9 million d'euros contre 2,1 millions d'euros en 2022. L'EBITDA ajusté en 2023 est négatif de 1,9 million d'euros, contre 360 000 euros. L'Ebit est négatif de 2,5 millions d'euros contre 890 000 euros. L'action a %.

En fin de séance, Giglio.com a perdu 6,0 % à 1,87 euro par action, prenant ses bénéfices après quatre séances de hausse.

À New York, vendredi soir, le Dow a cédé 0,2 %, le Nasdaq a gagné 0,1 %, tandis que le S&P 500 a clôturé juste en dessous du pair.

En Asie, le Nikkei a cédé 1,8 pour cent, le Shanghai Composite a baissé de 0,6 pour cent, tandis que le Hang Seng s'est maintenu juste au-dessus de la parité.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0686 USD contre 1,0694 USD vendredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2670 USD contre 1,2678 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent s'échange à 82,26 USD contre 82,78 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 318,63 USD l'once contre 2 331,03 USD jeudi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, les yeux sont tournés vers l'inflation italienne, attendue à 1000 CEST, et la réunion de l'Eurogroupe, deux heures plus tard. En Espagne, les données de la balance commerciale arriveront à 1000 CEST.

Aux États-Unis, l'attention se portera sur les adjudications de T-Note à trois et six mois et sur le discours de Harker, membre du FOMC.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats de Zucchi sont attendus.

