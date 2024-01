(Alliance News) - Les marchés boursiers européens sont prêts à ouvrir en hausse mercredi. Les investisseurs attendent les données préliminaires sur l'activité manufacturière et des services en Europe pour obtenir des indices sur l'évolution probable de la politique monétaire dans la région.

La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi, mais les responsables sont susceptibles de maintenir les marchés sur leurs gardes en faisant preuve de prudence.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 165,00 points, après avoir clôturé 0,4 pour cent dans le rouge à 30 077,46 hier soir.

En Europe, le CAC 40 parisien a progressé de 38,00 points, le FTSE 100 londonien de 19,50 points et le DAX 40 de Francfort de 110,00 points.

Parmi les plus petites valeurs, les moyennes capitalisations ont progressé de 0,3 % à 44 654,36 hier soir, les petites capitalisations ont clôturé en hausse de 1,1 % à 27 604,34 tandis que l'Italie croissance a cédé 0,2 % à 8 290,20.

Sur le Mib hier soir, Saipem a clôturé en hausse de 2,9 pour cent à 1,47 EUR par action, après une hausse de 0,8 pour cent lors de la session précédente.

Iveco Group a clôturé en hausse de 2,3 %, après un feu vert de 1,4 % la veille.

A2A a clôturé en baisse de 2,6 % à 1,75 EUR par action, après une baisse de 1,2 % lors de la session précédente.

Amplifon a clôturé en hausse de 0,2 %. Lundi, Amplifon a annoncé l'acquisition des activités de l'un des principaux franchisés de Miracle-Ear aux États-Unis. Le réseau acquis, qui appartient à trois sociétés différentes - Hearing Pro Inc, Las Davis Enterprises Inc et MiracleEar Centers of Arkansas LLC - comprend environ 50 points de vente situés dans quatre États, l'Arkansas, le Kansas, l'Illinois et le Missouri, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 millions d'USD et quelque 85 employés. Miracle-Ear est la marque sous laquelle Amplifon opère sur le marché américain de la vente au détail, par l'intermédiaire de magasins directs et franchisés.

UniCredit - dans le rouge de 0,2 pour cent - a annoncé mardi que, ayant reçu l'approbation de la Banque centrale européenne, elle exercera son option de remboursement intégral d'un milliard d'euros d'obligations subordonnées rachetables de niveau 2 à taux fixe et réinitialisables avant le 20 février. Le remboursement anticipé des obligations se fera au pair, avec les intérêts courus et impayés.

Leonardo a clôturé à 2,2% dans le rouge, après 0,4% dans le vert la veille.

Sur le segment des cadets, Salvatore Ferragamo a clôturé en hausse de 2,6%, dans l'attente des résultats qui seront publiés jeudi.

Piaggio - également parmi les meilleures performances - a clôturé en hausse de 2,5%.

Parmi les perdants, Philogen a chuté de 2,3 %, après une baisse de 0,3 % lors de la séance précédente.

D'Amico, d'autre part, a chuté de 0,4 %, après la baisse de 0,6 % de la session précédente.

Iren a chuté de 0,8% après avoir annoncé mardi qu'elle avait signé deux facilités de crédit renouvelables avec UniCredit Spa et BPER Banca Spa sous la forme de lignes de crédit engagées pour un montant total de 200 millions d'euros et une durée de trois ans.

Webuild a cédé 0,8 % après avoir annoncé dimanche qu'elle avait signé un contrat avec Fomento de Construcciones y Contratas Canada pour une valeur totale estimée entre 700 millions d'euros et 1,3 milliard d'euros pour le développement et la construction de la section du tunnel de Pape et des stations souterraines de la ligne de l'Ontario. La valeur finale réelle sera définie sur la base du projet exécutif, qui est inclus dans le contrat.

Parmi les petites capitalisations, Class Editori a été très dynamique, clôturant en hausse de 4,8%, sur sa cinquième bougie haussière consécutive.

La séance a également été bonne pour Caleffi, qui a gagné 5,3 %, après le gain de 1,2 % de la séance précédente.

I Grandi Viaggi a clôturé dans le rouge de 0,5% après avoir annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé le projet d'états financiers pour l'année se terminant le 31 octobre 2023 avec un bénéfice pour l'année de 2,8 millions d'euros contre une perte de 140 000 euros pour la même période l'année dernière.

Les ventes - parmi les nombreuses performances baissières - également sur Fidia, qui a clôturé en baisse de 15%, la prise de profit après trois séances de hausse.

Parmi les PME, Convergenze a clôturé en hausse de plus de 14% à 1,64 EUR par action.

Health Italia, d'autre part, a augmenté de 8,2%, portant son prix à 1,18 EUR.

Gismondi a cédé 0,9 % après avoir annoncé lundi ses résultats consolidés de ventes de gestion pour le quatrième trimestre de 3,8 millions d'euros, en baisse de 15 % par rapport à 4,4 millions d'euros pour la même période en 2022. La baisse, a expliqué la société, est principalement attribuable à une diminution des ventes en gros en Europe au cours de la période et des ventes spéciales, qui avaient enregistré de bons résultats au cours des trimestres précédents. Les recettes totales pour 2023, en revanche, se sont élevées à 14,3 millions d'euros et ont été conformes au résultat de l'année précédente, à savoir 14,0 millions d'euros.

First Capital - stable à 17,90 euros - a annoncé lundi avoir approuvé le projet de réorganisation du groupe, "qui lui permettra d'améliorer les opérations et la structure de son cœur de métier", selon une note, à travers le transfert de participations dans des sociétés cotées à sa filiale First SICAF Spa. L'assemblée générale de cette dernière a également approuvé une augmentation de capital de 50 millions d'euros.

Clabo, pour sa part, a clôturé dans le rouge de 5,4 pour cent à 2,70 EUR par action, après deux séances de baisse.

À New York, le Dow a baissé de 0,3 %, le Nasdaq a progressé de 0,4 % et le S&P 500 a gagné 0,3 % au cours de la nuit en Europe.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Hang Seng a progressé de 2,1 pour cent, le Shanghai Composite a clôturé dans le vert de 1,8 pour cent, tandis que le Nikkei a baissé de 0,8 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0869 USD contre 1,0827 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2706 USD contre 1,2658 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent vaut 79,65 USD contre 79,74 USD à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 027,64 USD l'once contre 2 026,01 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, à venir sont les PMI manufacturiers et des services entre 0915 CET et 1000 CET de la France, de l'Allemagne et de la zone euro. A 1030 CET, les données du Royaume-Uni seront publiées.

Dans l'après-midi, les taux hypothécaires américains seront publiés à 13h00 CET. À 1545 CET seront publiés les PMI manufacturiers et des services, à 1630 CET les données sur l'inventaire de Cushing et les stocks de pétrole, et à 1900 CET une vente aux enchères d'obligations du Trésor à cinq ans est prévue.

Parmi les entreprises, les résultats de Grifal et Tod's seront publiés.

