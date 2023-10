Amplify Energy Corp. a annoncé la nomination de Vidisha Prasad au conseil d'administration d'Amplify. Mme Prasad rejoint le conseil à l'issue d'un processus complet, mené avec l'aide d'une société de recrutement de conseils d'administration reconnue au niveau national, afin de compléter les références et les qualifications existantes du conseil.

Mme Prasad sera membre du comité d'audit. Mme Prasad possède plus de vingt ans d'expérience en matière d'investissements dans le secteur de l'énergie, de conseil stratégique et de conseil d'administration, de fusions d'entreprises, d'acquisitions et de cessions d'actifs, de marchés des capitaux et de restructuration. Mme Prasad est actuellement associée directrice d'Adya Partners, une société d'investissement multi-stratégies qui se concentre sur les investissements secondaires privés et le capital-risque en phase de démarrage dans les secteurs de l'énergie, de la transition énergétique et de la technologie.

Avant de fonder Adya Partners, Mme Prasad a été un membre fondateur de Guggenheim Securities ? Avant cela, Mme Prasad a occupé des postes à responsabilité croissante au sein des groupes mondiaux de banque d'investissement en énergie de Citi à Houston, Londres et New York. Mme Prasad a précédemment siégé au conseil d'administration de Centennial Resources (aujourd'hui Permian Resources), où elle a fait partie des comités d'audit, de nomination, de gouvernance et d'ESG.

Elle siège également au conseil d'administration du Houston Chamber Choir, lauréat d'un Grammy Award, dont elle préside le comité de développement. Mme Prasad est titulaire d'une licence en économie de l'université de Rochester. La société a également annoncé que Randal T. Klein avait décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société en 2024.

M. Klein restera en fonction jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée annuelle de 2024. La décision de M. Klein de ne pas se représenter n'est pas due à des désaccords avec la société ou son conseil d'administration, ni à des questions relatives aux finances, aux opérations, aux politiques ou aux pratiques de la société.