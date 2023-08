AmpliTech Group, Inc. est engagé dans la conception, l'ingénierie et l'assemblage d'amplificateurs à base de composants micro-ondes. Les produits de la société consistent en des amplificateurs de radiofréquence (RF) et des sous-systèmes connexes, fonctionnant à des fréquences multiples de 50 kilohertz (kHz) à 44 gigahertz (GHz), y compris des amplificateurs à faible bruit, des amplificateurs de puissance moyenne, des amplificateurs cryogéniques et des conceptions d'assemblage personnalisées pour les marchés mondiaux des communications par satellite, des télécommunications (5G & IoT), de l'espace, de la défense et de l'informatique quantique. La société propose également des services d'ingénierie non récurrents sur la base d'un projet à la fois. Sa division spécialisée Microwave conçoit et fabrique des composants hyperfréquences de communication par satellite (SATCOM), des sous-systèmes RF, des assemblages électroniques spécialisés pour les marchés militaires et commerciaux, des guides d'ondes flexibles et robustes, et des adaptateurs de guides d'ondes. La division AmpliTech Group MMIC Design Center (AGMDC) de la société conçoit, développe et fabrique des composants de traitement des signaux pour les satellites.

Secteur Communications et réseautage