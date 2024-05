Amplitude, Inc. est une société de logiciels qui développe une catégorie de logiciels appelée analyse numérique. La plateforme d'analyse numérique de la société aide les entreprises à comprendre comment les gens utilisent leurs produits et à créer des expériences numériques. Sa plateforme d'analyse numérique est constituée de composants intégrés, notamment Amplitude Analytics, Amplitude Experiment, Amplitude CDP et Amplitude Session Replay. Amplitude Analytics fournit des données produit en temps réel et des visites d'utilisateurs reconstituées, afin que les équipes interfonctionnelles puissent comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Amplitude Experiment est entièrement intégré à Amplitude Analytics et permet aux équipes de tester de nouvelles capacités, de déployer de nouvelles fonctionnalités et d'introduire de nouvelles expériences numériques. Amplitude CDP est une solution axée sur la connaissance qui comprend une infrastructure de données, une gestion de l'audience et des capacités de flux de données. La société propose également son Premium Success Package (PSP) pour aider les grandes entreprises à optimiser leur investissement dans Amplitude.

Secteur Logiciels