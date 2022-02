Amplitude annonce les dates d'Amplify 2022, la conférence sur les produits et la croissance classée n°1

Les leaders de la gestion de produit se réuniront en personne, et en ligne, du 24 au 26 mai pour apprendre et partager leurs connaissances en matière de création et de développement de produits numériques d’exception

Amplitude, Inc. (Nasdaq : AMPL), pionnier de l'optimisation digitale, a annoncé aujourd'hui qu’Amplify, la conférence sur les produits et la croissance classée n°1, reviendra en 2022 sous la forme d'un événement hybride. Aujourd'hui, les produits numériques ne font plus que supporter l'entreprise, ils sont l'entreprise. Ce qui signifie que les responsables de produits subissent une pression extraordinaire pour développer des produits innovants qui stimulent la croissance et le chiffre d'affaires. Les responsables de produits sont désormais parmi les individus les plus puissants et les mieux équipés pour stimuler la croissance au sein d'une organisation, et leur impact sur la réussite de l'entreprise ne doit pas être sous-estimé. Lors de la conférence Amplify 2022, les participants pourront apprendre et réseauter avec des leaders de la gestion de produit parmi les plus performants au monde, et en ressortir fin prêts à transformer leur stratégie produit.

L'événement aura lieu à l’hôtel ARIA Resort and Casino de Las Vegas, Nevada, du 24 au 26 mai 2022e. Les participants peuvent s'inscrire ici pour participer à l'événement en personne, ou opter pour un badge virtuel qui leur donnera accès à toutes les allocutions diffusés en direct, et disponibles à la demande par la suite.

« Après les investissements considérables dans la transformation numérique que nous avons observés à travers les industries, les entreprises se posent la question de l’après » a déclaré Spenser Skates, PDG et co-fondateur d’Amplitude. « Nous pensons que les responsables de produits sont dans une position idéale pour stimuler l'innovation et la croissance de l'entreprise au sein de leur organisation. Alors que nous assistons à l'ascension du Chef de produits, nous avons hâte de nous réunir au cours d’Amplify pour pouvoir jeter les pleins feux sur leurs contributions, tirer des leçons de leurs réussites et les célébrer, et inspirer la prochaine génération des responsables de produits. »

À propos d’Amplify

Amplify est le lieu où se réunissent les plus grands experts des produits et de la croissance du monde entier (des technologies grand public, au commerce de détail, en passant par les SaaS, la Fintech, la crypto, les jeux, les médias et plus encore). La conférence a été planifiée de bout en bout en gardant toujours la sécurité à l'esprit. Au travers d’un mix d’allocutions et de séances de groupes, les participants découvriront ce qu'il faut pour innover et développer des produits numériques d’exception. Nous proposerons également des opportunités de mise en réseau avec d'autres dirigeants, responsables de produits, experts en données, spécialistes du marketing, et d’autres acteurs du développement de l'activité numérique de leur organisation.

Le panel des intervenants vedettes de cette année inclura certains membres d'Amplitude (son PDG et co-fondateur Spenser Skates, et Vice-président Produit Justin Bauer), ainsi que des vétérans reconnus de l’industrie ayant favorisé l'innovation de produits, stimulé des stratégies de différenciation, et créé des relations de longue durée avec leurs clients. Les années passées, les dirigeants d’Airbnb, Ford, Peloton, Sequoia, Walmart, Zoom, et bien d’autres figuraient parmi les orateurs. Le programme et la liste complète des intervenants conviés cette année seront annoncés sur le site d’Amplify au cours des prochaines semaines.

À propos de Pioneer Awards

Amplify célèbrera cette année encore les individus et les équipes qui utilisent les données pour développer des produits de manière plus intelligente, plus rapide, tout en gardant à l’esprit les exigences de leurs clients. Le prix annuel Amplitude Pioneer, repensé en 2022 pour inclure une liste de catégories élargie, récompense les responsables de produits, du marketing, et ceux en contact direct avec les clients qui utilisent Amplitude pour séduire et fidéliser davantage leurs clientèle, tout en stimulant la croissance de l'entreprise. Les lauréats seront sélectionnés dans sept catégories : Innovation produit, Impact client, Culture des données, Architecte de la croissance, Connaissances du marché (Marketing Insight), Pilotage des données (Data Driver), et Pionnier de l'année. Les gagnants de l'an dernier comptaient parmi eux des dirigeants d’Atlassian, HBO Max, IBM, TD Bank, entre autres. Les nominations sont dès à présent ouvertes et le resteront jusqu'au 28 mars 2022.

« Nous avons commencé à utiliser Amplitude parce que nous voulions mieux comprendre la manière dont nos clients abordent nos produits, » a déclaré Chad Meeks, responsable des données produit chez Movies Anywhere. « Mais aujourd'hui, cela a changé la façon dont nous concevons notre stratégie produit. Après avoir intégré l’analyse dans l’intégralité de notre processus produit, nous avons réalisé l'impact direct que les données produit exploitables peuvent avoir sur la croissance de l'entreprise. Ce fut un honneur d'être nommé lauréat du prix « Pionnier de l'année » (Pionner Award) l’année dernière, et je suis impatient de découvrir les innovations que la promotion de cette année a apporté à leurs entreprises grâce à l'optimisation digitale. »

Pour vous inscrire et en apprendre davantage sur Amplify 2022, et notamment sur le schéma de vaccination exigé dans le cadre de la COVID-19 et nos protocoles de santé et de sécurité, rendez-vous ici. Pour en savoir plus sur le prix « Pionnier de l'année », rendez-vous ici.

À propos d’Amplitude

Amplitude est le pionnier des logiciels d’optimisation digitale. Plus de 1 400 clients, parmi lesquels Atlassian, Instacart, NBCUniversal, Shopify, et Under Armour font appel à Amplitude pour les aider à innover plus rapidement et plus intelligemment en répondant à la question stratégique : « Comment nos produits numériques stimulent-ils notre activité ? ». Le Système d’Optimisation Digitale Amplitude rend les données critiques accessibles et exploitables par toutes les équipes, en unifiant produit, marketing, développeurs et équipes dirigeantes grâce à une connaissance plus approfondie des besoins clients et d’une visibilité commune permettant de générer de meilleurs résultats au niveau de l’entreprise. Classé numéro 1 du rapport 2022 de G2 paru cet hiver, Amplitude est la meilleure solution d’analyse de produit de sa catégorie. Pour découvrir la meilleure façon d’optimiser vos produits numériques et votre entreprise, rendez-vous sur notre site amplitude.com.

