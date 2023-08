Amplitude Inc. est une société de logiciels, qui s'occupe du développement d'une catégorie de logiciels appelée Optimisation numérique. Le système d'optimisation numérique de la société sert de centre de commande aux entreprises pour relier les produits numériques aux résultats commerciaux. Il permet aux utilisateurs de suivre leur comportement en temps réel et d'analyser les expériences qui améliorent la rétention. Le système d'optimisation numérique de la société est constitué de composants intégrés, tels que Amplitude Analytics, Amplitude Recommend, Amplitude Experiment, Amplitude Behavioral Graph et Data Management. Son Amplitude Analytics fournit une solution analytique qui permet de comprendre le comportement des clients. Amplitude Recommend est une solution de personnalisation qui aide les équipes à engager les clients en adaptant les produits et les campagnes numériques. La société est active dans divers secteurs, notamment les technologies grand public, les logiciels d'entreprise, les services financiers, la santé et le bien-être, les médias et le divertissement, ainsi que l'automobile et l'Internet des objets (IoT).

Secteur Logiciels