Amplitude Surgical est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants dédiés à la chirurgie des articulations du genou et de la hanche, et ce à destination des établissements hospitaliers. En outre, le groupe propose des instruments orthopédiques, des prestations de support technique et de services logistiques. La commercialisation des produits est assurée au travers d'agents indépendants exclusifs et d'une force de vente directe. 63,2% du CA est réalisé en France.