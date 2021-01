Amplitude Surgical : COMMUNIQUE DE PRESSE DU 6 JANVIER 2021 RELATIF A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE AMPLITUDE SURGICAL SA INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ AURORALUX SAS

Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.

Regulatory News:

Amplitude Surgical SA (Paris:AMPLI):

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 6 JANVIER 2021

RELATIF A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

Amplitude Surgical SA

INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ

Auroralux SAS

MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE AMPLITUDE SURGICAL

PRIX DE L'OFFRE : 2,15 EUROS PAR ACTION AMPLITUDE SURGICAL DUREE DE L'OFFRE : QUINZE (15) JOURS DE NEGOCIATION Le calendrier de l'offre publique d'achat simplifiée sera fixé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») conformément à son règlement général.

AMF

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Le présent communiqué de presse a été établi par la société Amplitude Surgical (la « Société ») et diffusé en application des dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

En application de l'article L.621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 5 janvier 2021, apposé le visa n° 21-003 en date du 5 janvier 2021 sur la note en réponse établie par la Société (la « Note en Réponse ») relative à l'offre publique d'achat simplifiée obligatoire visant les actions de la Société (l'« Offre ») initiée par Auroralux SAS.

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société figurent dans un document (le « Document Autres Informations ») déposé auprès de l'AMF le 5 janvier 2021 et mis à disposition du public le 6 janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF. Le Document Autres Informations complète la Note en Réponse établie par Amplitude Surgical.

Le Document Autres Informations est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur le site internet de la société Amplitude Surgical (https://amplitude-surgical.com/finance) et peut également être obtenu sans frais et sur simple demande au siège social de la société Amplitude Surgical (11, cours Offenbach – 26000 Valence).

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

Avertissement Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restriction dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Amplitude Surgical décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne de ces restrictions.

A propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2020, Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 90 millions d’euros. Les actions d’Amplitude Surgical sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé Euronext Paris.

