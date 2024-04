Amplitude Surgical : Danone, Publicis, FDJ... les valeurs à suivre demain à Paris -

Le 17 avril 2024 à 18:47

Amplitude Surgical

Le spécialiste des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs publiera ses résultats du troisième trimestre.



Danone

Le groupe agroalimentaire dévoilera ses revenus du premier trimestre.



Don't Nod

Don't Nod a essuyé une perte nette de 14,83 millions d'euros contre un bénéfice net de 2,55 millions d'euros en 2022. L'éditeur de jeux vidéo a notamment enregistré dans ses comptes une dépréciation de 10,5 millions d'euros, sans incidence sur la trésorerie, d'Harmony: the Fall of Reverie et de Gerda. L'Ebitda économique incluant les crédits d'impôts (Français et Canadien) a atteint 1,68 million d'euros contre 3,5 millions d'euros en 2022. Les produits d'exploitation économiques ont augmenté de 6,8% à 32,1 millions d'euros.



Edenred

La plateforme digitale de services et de paiements dédiée au monde du travail publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



EssilorLuxottica

L'entreprise de lunetterie et d'équipements optiques publiera ses revenus du premier trimestre.



FDJ

La FDJ annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre de 710 millions d'euros, en hausse de 7 %. L'opérateur de jeux de hasard précise que son chiffre d'affaires des activités de jeux en France atteint 645 millions d'euros, en progression de 3 %, avec une base de comparaison élevée au premier trimestre 2023. La dynamique des jeux en ligne est "bonne" avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, soit près de 15 % du chiffre d'affaires des activités de jeux du groupe. La réalisation de l'OPA sur Kindred reste soumise notamment à l'obtention des autorisations réglementaires.



Forvia

L'équipementier automobile publiera ses ventes du premier trimestre.



Ipsos

La société d'études de marché publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



L'Oréal

Le groupe de cosmétiques publiera ses revenus du premier trimestre.



Maurel & Prom

Le groupe pétrolier publiera ses revenus du premier trimestre.



Mercialys

La foncière spécialiste des centres commerciaux publiera son activité du premier trimestre.



Publicis

Publicis Groupe soumettra aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 29 mai 2024 un changement des statuts de la société. Alors que son mandat arrive à échéance lors de l'assemblée générale des actionnaires de 2025, Maurice Lévy, président du conseil de surveillance propose le retour de l'entreprise à la forme de société anonyme à conseil d'administration. Le conseil de surveillance a approuvé à l'unanimité la transformation de structure juridique de l'entreprise, qui sera soumis au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale le 29 mai 2024



Sartorius Stedim

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique publiera ses résultats du premier trimestre.