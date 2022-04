Amplitude Surgical : Les sociétés de MedTech françaises eCential Robotics et Amplitude Surgical annoncent un partenariat long terme et unissent leurs forces pour améliorer la chirurgie du genou grâce à la robotique

Les sociétés de MedTech françaises eCential Robotics et Amplitude Surgical annoncent un partenariat long terme et unissent leurs forces pour améliorer la chirurgie du genou grâce à la robotique

Gières (Grenoble), France, et Valence, France, le 26 avril 2022, 18h00 CEST - eCential Robotics, entreprise de croissance française qui conçoit, produit et commercialise le premier système unifiant imagerie 2D/3D robotisée et navigation chirurgicale pour les indications de chirurgie osseuse, et Amplitude Surgical (ISIN: FR0012789667, Ticker: AMPLI, éligible PEA-PME), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat long terme en vue de développer une solution robotisée destinée à la chirurgie du genou.

Combiner les forces de deux partenaires, tous deux experts dans leur domaine respectif

eCential Robotics et Amplitude Surgical ont conclu un accord afin d'associer leurs technologies pour la chirurgie robotisée du genou. Basé sur l'excellence technique des produits et une vision commune à long terme, ce partenariat permet de conjuguer le meilleur des deux sociétés :

• La robotique chirurgicale avec la plateforme d'eCential Robotics. Seule solution disponible entièrement unifiée, la plateforme eCential Robotics unifie dans sa conception l'imagerie 2D/3D peropératoire, la navigation et la robotique. La plateforme d'eCential Robotics est une solution ouverte, qui répond aux préférences des différents chirurgiens et ayant fait ses preuves dans le cadre de collaborations avec de nombreux partenaires industriels dans le domaine de la chirurgie du rachis ;

• Navigation et chirurgie du genou avec Amplitude Surgical. Avec plus de 15 ans d'expérience en chirurgie naviguée du genou, grâce à son système propriétaire Amplivision, et plus de 20 ans de suivi clinique des arthroplasties totales du genou, Amplitude Surgical apportera son expertise pour un flux chirurgical optimisé, basé sur les dernières techniques d'alignement.

Bénéficier du meilleur des solutions d'Amplitude Surgical grâce à l'expertise d'eCential Robotics

Les technologies robotiques fournies par eCential Robotics permettront de tirer pleinement parti des spécificités des solutions d'Amplitude Surgical en matière de navigation chirurgicale et d'implants orthopédiques, optimisant ainsi la chirurgie proposée au patient.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat privilégié avec Amplitude Surgical. Cette collaboration marque une étape importante dans la réalisation de notre ambition de devenir un standard au bloc opératoire pour la chirurgie osseuse par l'ouverture de notre plateforme à une nouvelle spécialité orthopédique, avec le genou », déclare Stéphane Lavallée, Président d'eCential Robotics.

« Cette forte synergie est permise par l'apport de deux expertises très complémentaires, et confirme le positionnement d'eCential Robotics dans la robotique chirurgicale », ajoute-t-il.

« Nous sommes fiers d'annoncer ce nouveau partenariat avec eCential Robotics. Depuis la création de notre société, notre ambition a toujours été d'apporter des technologies permettant aux chirurgiens d'obtenir les meilleurs résultats pour leurs patients », déclare Olivier Jallabert, Directeur Général d'Amplitude Surgical.

« Cette collaboration marque une nouvelle étape dans notre stratégie, en offrant aux chirurgiens la possibilité d'optimiser leur technique chirurgicale, non seulement avec la navigation, mais également avec l'assistance robotique. Nous sommes fiers de travailler avec un partenaire aussi remarquable qu'eCential, ainsi qu'une équipe de chirurgiens de renom, et de perpétuer l'héritage de l'expertise orthopédique française. Le fruit de cette collaboration permettra à Amplitude de concurrencer les acteurs majeurs de ce segment, avec une solution robotique innovante », a-t-il conclu.

À propos d'eCential Robotics

eCential Robotics est une société grenobloise spécialisée dans la robotique chirurgicale. Elle développe et commercialise un système unique qui associe imagerie 2D/3D robotisée et navigation en temps réel. Avec 80 brevets et 7 marques déposées, elle mène une stratégie d'innovation de rupture et offre aux chirurgiens orthopédiques et neurochirurgiens une technologie de pointe simple d'utilisation, pour visualiser leurs opérations, notamment en chirurgie mini-invasive. La plateforme eCential Robotics est un système universel et ouvert à l'usage de tous les implants.

Lauréate du concours mondial Innovation de Bpifrance en 2018, la société conçoit et produit l'ensemble de ses équipements à Grenoble, France.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.ecential-robotics.com et suivez-nous sur LinkedIn(eCential Robotics)et Twitter(@ecentialrobot).

À propos d'Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude

Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude

Surgical se développe à l'international au travers de ses filiales et d'un réseau d'agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l'intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2021, Amplitude Surgical employait 443 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de près de 95,5 millions d'euros.

