Amplitude Surgical : SIGNATURE DU CONTRAT RELATIF A L'ACQUISITION PAR PAI PARTNERS D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE AU CAPITAL D'AMPLITUDE SURGICAL

A la suite du communiqué de presse du 30 juillet 2020 annonçant l’entrée en négociations exclusives d’Apax Partners et des dirigeants d’Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (la « Société ») avec PAI Partners, les instances représentatives du personnel de la Société ont rendu le 11 septembre 2020, à l'issue du processus d'information-consultation, un avis favorable à l'unanimité sur le projet de rapprochement.

Apax Partners, Olivier Jallabert, fondateur et président-directeur général de la Société, ainsi que certains dirigeants et cadres de la Société (le « Management ») annoncent ainsi la signature du contrat prévoyant l’acquisition par Auroralux, une société contrôlée par PAI Partners, de l’intégralité des actions1 de la Société qu’ils détiennent au prix de 2,15 € par action.

A l’issue de l’acquisition, Auroralux détiendra un total de 25 010 557 actions Amplitude Surgical, soit 52,3%2 du capital.

En cas de réalisation de l’acquisition envisagée, Auroralux déposera à titre obligatoire un projet d’offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Amplitude Surgical en circulation ainsi que l’intégralité des actions gratuites potentiellement à émettre, au prix unitaire identique de 2,15 €. Auroralux a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’issue de l’offre publique dans le cas où les actionnaires minoritaires de la Société n’ayant pas apporté leurs actions à l’offre représenteraient moins de 10% du capital et des droits de vote d’Amplitude Surgical.

L’acquisition qui a déjà été autorisée par l’autorité brésilienne de la concurrence reste soumise à l’entrée en vigueur définitive de cette décision, à son approbation par les autorités française et marocaine de la concurrence ainsi qu’à la revue du ministère français de l’Economie et des Finances au titre du contrôle des investissements étrangers. La réalisation de l’acquisition devrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2020.

La réalisation de l'offre publique est soumise à la déclaration de conformité de l'AMF. Un expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l’offre publique conformément aux dispositions de l’article 261-1 du règlement général de l’AMF est en cours de désignation. La Société tiendra le marché informé des modalités de désignation de l’expert indépendant, de sa désignation ainsi que des modalités d’accomplissement de sa mission.

Dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée, le Conseil d’administration de la Société devra rendre son avis motivé sur l’intérêt de l’offre publique et sur ses conséquences pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Cet avis motivé sera rendu sur la base du rapport établi par l’expert indépendant et de l’avis des instances représentatives du personnel et sera reproduit dans le projet de note en réponse préparé par la Société. Daniel Caille, administrateur indépendant, sera en charge du processus d’examen de l’offre publique et des démarches qui permettront la délivrance de l'avis motivé.

L’offre publique pourrait intervenir entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021. Amplitude Surgical et PAI Partners tiendront le marché informé de toute évolution notable de l’opération envisagée.

A propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2020, Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 90 millions d’euros. Les actions d’Amplitude Surgical sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé Euronext Paris.

A propos de PAI Partners

PAI Partners est une société de capital-investissement européenne leader avec des bureaux à Paris, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Munich, New York et à Stockholm. PAI gère 13,9 milliards d’euros en fonds dédiées à des opérations de LBO. Depuis 1994, la société a réalisé 75 transactions dans 11 pays, ce qui représente plus de 50 milliards d’euros en valeur. PAI se caractérise par une approche industrielle en tant qu’actionnaire majoritaire, associée à une organisation sectorielle. PAI met son soutien financier et stratégique au service des entreprises soutenues afin d’accélérer leur développement et optimiser leur potentiel de création de valeur.

A propos d’Apax Partners

Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 45 ans d’expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 4 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Tech & Telecom, Consumer, Santé et Services.

Apax Partners a acquis Amplitude Surgical en 2011, introduit la société en bourse en 2015 et accompagné sa croissance, le chiffre d’affaires ayant progressé de 45 M€ en 2010-2011 à près de 90 M€ au 30 juin 2020.

Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer.

Ce communiqué contient des éléments prospectifs qui sont basés sur des appréciations ou des hypothèses raisonnables à la date du communiqué qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, d’aléas ou d’incertitudes et de risques liés à l’environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, des risques exposés dans le Document d’Enregistrement Universel 2018/2019 et aux éventuels risques inconnus ou non significatifs à ce jour qui pourraient survenir ultérieurement. La Société s’engage à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments dans le cadre de l’obligation d’information périodique et permanente à laquelle est soumise toute société cotée.

1 A l’exception, en ce qui concerne Olivier Jallabert, d’une quote-part de titres qui ne sont pas cessibles et d’une monétisation d’une part résiduelle de sa participation actuelle.

2 Sur la base d’un total de 47 804 841 actions composant le capital d’Amplitude Surgical, incluant 50 001 actions auto-détenues au 17 septembre 2020.

