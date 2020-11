Amplitude Surgical : acquisition de 52,3% par PAI Partners

11/11/2020 | 11:03

La société annonce l'acquisition par PAI Partners d'une participation majoritaire au capital d'Amplitude Surgical et une évolution de la gouvernance.



Apax Partners, Olivier Jallabert, le fondateur et président-directeur général d'Amplitude Surgical ainsi que certains dirigeants et cadres de la Société ont annoncé hier la réalisation de la cession en numéraire hors marché de 20 889 437 actions Amplitude Surgical et de l'apport en nature de 4 121 120 actions Amplitude Surgical, à Auroralux, une société contrôlée par PAI Partners.



Cela représente un total de 25 010 557 actions Amplitude Surgical, soit environ 52,3% du capital de la Société, au prix de 2,15 E par action.



Le règlement-livraison des titres cédés en numéraire est intervenu le même jour.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.