Amplitude Surgical : l'OPAS démarre ce jeudi

L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Amplitude Surgical, déposée par Rothschild Martin Maurel pour le compte de la société Auroralux SAS, sera ouverte du 7 au 27 janvier 2021 inclus.



Oddo BHF SCA se portera acquéreur sur le marché, pour le compte d'Auroralux, des actions qui seront apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix de 2,15 euros par action visant la totalité des actions non détenues par l'initiateur.



L'initiateur a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 2,15 euros par action.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.