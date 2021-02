Amplitude Surgical – 1er semestre 2020-21 : Chiffre d'affaires en retrait de -5,3% à taux constants

Regulatory News:

Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (« Amplitude » ou le « Groupe ») (Paris:AMPLI), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires pour le premier semestre de l’exercice 2020-21.

Olivier Jallabert, Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Au cours du premier semestre de l’exercice 2020-21, l’activité d’Amplitude Surgical a été impactée sur le deuxième trimestre de l’exercice par la dégradation de la situation sanitaire liée à la COVID-19 sur la majorité de ses marchés et par la mise en place des restrictions d’accès aux blocs opératoires. L’activité du Groupe ressort par conséquent en retrait de -5,3% à taux constants par rapport à l’exercice précédent. Novastep poursuit sa croissance pour représenter aujourd’hui environ 13% du chiffre d’affaires du groupe, avec une croissance de près de 25% à taux constants. Malgré l’impact du COVID-19, le Groupe présente une situation financière solide et entend saisir les opportunités de croissance externe en étudiant les opportunités d’acquisition des sociétés concurrentes ou des agents. »

Chiffre d’affaires S1 2020-21 31/12/2020 31/12/2019 Variation à taux

courants Variation à taux

constants En K€ - Normes IFRS France 29 615 30 404 -2,6% -2,6% International 16 295 19 429 -16,1% -9,6% Dont filiales 12 457 14 363 -13,3% -4,4% Dont Distributeurs 3 839 5 066 -24,2% -24,3% Total 45 910 49 833 -7,9% -5,3%

Chiffre d’affaires T2 2020-21 31/12/2020 31/12/2019 Variation à taux

courants Variation à taux

constants En K€ - Normes IFRS France 15 468 18 313 -15,5% -15,5% International 8 859 10 684 -17,1% -10,4% Dont filiales 6 938 7 549 -8,1% 1,3% Dont Distributeurs 1 921 3 136 -38,7% -38,7% Total 24 327 28 997 -16,1% -13,7%

Sur le premier semestre (juillet-décembre) de l’exercice 2020-21, le chiffre d’affaires d’Amplitude Surgical ressort à 45,9 M€, en retrait de -7,9% et -5,3% à taux constants.

Sur le marché français , le chiffre d’affaires semestriel d’Amplitude Surgical est en retrait de -2,6% à 29,6 M€ impacté par la deuxième vague de la pandémie du COVID-19 au cours du deuxième trimestre de l’exercice (octobre – décembre 2020) et la mise en place des restrictions d’accès aux blocs opératoires à partir d’octobre 2020. La France représente 64% du chiffre d’affaires total ;

d’Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales), qui représente près de 92% des ventes totales du Groupe, enregistre une baisse de -3,1% à taux constants ; Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), poursuivent leur croissance au premier semestre et ressortent à 6,1 M€ (+25,1% à taux constants), portée par les Etats-Unis (+42,0% à taux constants). L’activité de Novastep représente environ 13% du chiffre d’affaires du Groupe.

Prochain communiqué

Résultats du 1er semestre 2020-21 : mercredi 24 mars 2021, après la clôture du marché.

À propos d'Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2020, Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 88 millions d’euros.

