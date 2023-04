Amplitude Surgical publie un chiffre d'affaires en hausse de 15,8% sur 9 mois

Amplitude Surgical annonce un chiffre d’affaire consolidé de 75,4 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l’exercice 2022-2023 (activités genoux et hanches), en progression de 15,8% à taux constants, après application de la norme IFRS 5. Le spécialiste français des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, vise un chiffre d’affaires annuel (activités genoux et hanches) d’environ 100 millions d'euros et une marge d’EBITDA comprise entre 26% et 27%.



L'activité en France progresse de 19,1%, alors que les distributeurs internationaux sont en progression de 10,3% et les filiales internationales du Groupe enregistrent une progression de 11,2% à taux courants et 6,6% à taux constants. En France, le Groupe bénéficie d'une dynamique commerciale favorable combinée à un retour à la normale de la disponibilité des blocs opératoires par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent (2021-22) qui avait été marqué par une moindre disponibilité des blocs opératoires et des reports des interventions chirurgicales.



Pour les filiales internationales, la performance globale est en progression mais avec un niveau d'activité variable en fonction des zones géographiques : progression de l'activité au Brésil, Benelux et en Afrique du Sud, tandis que l'Australie et l'Allemagne affichent une activité commerciale en retrait.