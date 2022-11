Amplitude Surgical annonce un chiffre d’affaire consolidé de 19,4 millions d’euros pour le premier trimestre de l’exercice 2022-23, en hausse de 11,3% à taux constants. La société spécialiste des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs précise que pour son activité genoux et hanches, l’activité en France progresse de 12,2%, tandis que les ventes de Novastep, solution innovante pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), continuent d’afficher une forte croissance au premier trimestre et ressortent à 4,5 millions d’euros (+28,8% à taux constants).