Ampol Limited est une société australienne qui exerce ses activités dans le domaine des carburants et des infrastructures, ainsi que dans celui du commerce de proximité. La société est principalement impliquée dans l'achat, le raffinage, la distribution et la commercialisation de produits pétroliers et dans l'exploitation de magasins de proximité. Les secteurs d'activité de la société comprennent la vente au détail, les carburants et l'infrastructure, et Z Energy. Son secteur Convenience Retail comprend les revenus et les coûts associés aux carburants et aux produits proposés dans le réseau de magasins d'Ampol, y compris les redevances et les droits de franchise sur les magasins franchisés restants. Le segment Fuels and Infrastructure comprend les revenus et les coûts liés à l'approvisionnement intégré en carburants et lubrifiants pour la société, y compris les activités internationales de la société, qui comprennent le raffinage de Lytton, la vente de carburants en vrac, le commerce et l'expédition, l'infrastructure et les activités de Sea Oil. Le segment Z Energy comprend les revenus et les coûts associés aux carburants proposés sur le marché néo-zélandais.

Indices liés S&P/ASX 200