Amrep Corporation est une société holding. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales. La société opère à travers deux secteurs d'activité : le développement de terrains et la construction de maisons. Son segment de développement foncier propose à la vente des lots aménagés et non aménagés à des constructeurs de maisons nationaux, régionaux et locaux, à des promoteurs immobiliers commerciaux et industriels et autres. La société possède environ 17 000 acres dans le comté de Sandoval, au Nouveau-Mexique. La société développe à la fois des lots résidentiels et des sites à usage commercial et industriel en fonction de la demande. Son segment de construction de maisons propose une gamme de plans et d'élévations de maisons à différents prix et avec différents niveaux d'options et de commodités pour répondre aux besoins des acheteurs de maisons. La société se concentre sur la vente de maisons individuelles et de maisons en rangée attachées. La société sélectionne les emplacements pour la construction de maisons en fonction des stocks de terrains disponibles et de la réalisation d'une étude de faisabilité. L'entreprise fait appel à des courtiers tiers pour la vente de maisons.

Secteur Construction et ingénierie