AmRest vend l'activité des restaurants KFC en Russie à différents investisseurs locaux

AmRest, qui est cotée sur les marchés boursiers de Varsovie et de Madrid, a déclaré en décembre qu'elle vendrait l'entreprise à la société russe de restauration et de divertissement Almira, mais Yum Brands Inc, propriétaire de KFC, a bloqué l'accord, AmRest se vendant finalement au détenteur de franchise russe Smart Service Ltd.

Yum Brands a déclaré l'année dernière qu'il transférerait la propriété de ses établissements KFC russes à Smart Service.

De nombreuses entreprises occidentales ont vendu leurs actifs russes à des gestionnaires locaux pour se conformer aux sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

AmRest a déclaré que les conditions du nouvel accord étaient "essentiellement les mêmes" que lorsqu'elle avait accepté de vendre l'entreprise pour au moins 100 millions d'euros (105,86 millions de dollars).

La transaction est soumise aux approbations réglementaires en Russie.

(1 $ = 0,9446 euros)