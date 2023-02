L'entreprise indienne Amrutanjan Health Care coule à cause d'allégations de dénonciation.

Les actions d'Amrutanjan ont clôturé en baisse de 1,4% mardi après que la société ait révélé les allégations, et étaient en baisse de 8,7% à 12h14 IST mercredi.

La plainte allègue "des manquements de la part de certains employés de la haute direction, notamment un enrichissement indu par le biais d'activités de marketing, de publicité et d'approvisionnement, des préoccupations éthiques et des conflits d'intérêts, etc.", a déclaré Amrutanjan mardi.

Elle a ajouté que le cabinet d'audit Deloitte Touche Tohmatsu India LLP enquêtait sur la plainte et qu'elle ne pouvait pas déterminer l'impact, le cas échéant, sur ses résultats avant la fin de l'enquête.

Amrutanjan n'a pas immédiatement répondu à un courriel de Reuters demandant plus de détails sur la plainte, notamment si la société a mené sa propre enquête ou si les dirigeants étaient toujours employés par la société.

Mardi après les heures de marché, la société basée à Chennai, dans le Tamil Nadu, a fait état d'une baisse de près de 48 % en glissement annuel de son bénéfice après impôts et d'une chute de 11,8 % de ses revenus d'exploitation au troisième trimestre clos le 31 décembre.

(1 $ = 82,8600 roupies indiennes)