AMS : Oddo réitère sa recommandation d'achat

22/09/2020 | 10:38

Le broker renouvelle sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours à 25 CHF - contre 20 CHF précédemment.



Oddo s'appuie sur l'activité du 3e trimestre et les perspectives favorables du 4e. Le broker estime par ailleurs qu'AMS sous-estimerait volontairement les effets de synergies avec OSRAM (300 millions d'euros) et bénéficie d'un important potentiel de réduction des coûts.





