AMS : Oddo reste à l'achat malgré l'information sur Apple

Oddo souligne que le titre était en forte baisse hier suite à une 'information de marché' selon laquelle Apple testerait un fournisseur alternatif pour le 'dot projector', partie émission du dispositif face ID de l'iPhone ou de l'iPad.



' Cette information suggérerait qu'Apple préférerait une solution plus simple et moins chère que la solution d'ams et effectuerait ce changement pour l'iPhone du S2 2021 ' indique Oddo.



' L'ordre de grandeur cité semble réaliste, si l'information était vérifiée. Le chiffre de perte de 200 M$ de CA dès S2 2021, signifierait un contenu de l'ordre de 2,5 $ par iPhone nouvelle génération vendu ' rajoute l'analyste.



Cependant la vision d'Oddo sur le titre est inchangée. L'analyste maintient donc sa thèse d'investissement positive sur le titre. Il reste donc à l'achat avec un objectif de cours de 25 CHF.



' Une éviction d'ams dans Face ID (si vérifiée) serait une mauvaise nouvelle, mais attention le poids d'Apple chez ams est bien inférieur à Dialog ! ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.