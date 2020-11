AMS boudé par le marché après sa glissade dans le rouge avec Osram

Zurich (awp) - L'action AMS n'avait pas les faveurs de la cote, vendredi à la Bourse suisse, après la publication de son troisième partiel. Dopées par l'acquisition d'Osram, les recettes ont certes plus que doublé sur un an, mais les effets d'acquisition et de restructuration ont fait glisser le résultat net dans le rouge vif.

A 09h38, la porteur AMS perdait 2,4% à 21,11 francs suisses, bon dernier d'un SLI en repli cosmétique (-0,08%).

Dans leurs commentaires, les analystes se montrent plutôt réjouis par la salve de chiffres publiée par le fabricant autrichien de puces et capteurs.

L'excédent opérationnel (Ebit) s'est avéré légèrement inférieur aux projections, en raison d'une dépréciation plus importante que prévu chez Osram, signale Mark Diethelm, de la banque Vontobel.

L'expert ajoute que comme les deux entreprises ont confirmé leurs objectifs respectifs, il ne s'attend pas à de grands changements dans les estimations du consensus. La recommandation d'achat (buy) reste de mise, de même que l'objectif de cours à 33 francs suisses.

L'évolution attendue des recettes et de la rentabilité pour le dernier trimestre reflète la forte amélioration séquentielle, estime pour sa part Andreas Müller, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui préconise également l'achat du titre (surpondérer).

L'analyste prévient toutefois que le quatrième partiel risque encore d'être plombé par la contre-performance d'Osram dans le secteur automobile.

Epuré les effets uniques liés à la plus grande acquisition de l'histoire de l'entreprise et au programme d'intéressement, le résultat trimestriel est positif de 11 millions de dollars, souligne Mirabaud Securities dans son commentaire, rappelant que ce même indicateur était ressort à 199 millions un an plus tôt.

