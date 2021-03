AMS inaugure un centre pour capteurs aux Etats-Unis

Zurich (awp) - AMS a ouvert un centre de recherche, développement et de conception de capteurs d'images à Rochester, dans l'Etat de New York. Le groupe autrichien coté sur SIX souhaite soutenir ses principaux clients américains et développer ses capacités d'ingénierie.

"Nous nous réjouissons de collaborations avec des organisations comme le NYS American Institute for Manufacturing Integrated Photonics, et des universités et instituts locaux renommés", a déclaré David Sackett, directeur du site, cité dans le communiqué paru mardi.

