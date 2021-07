Prévisions AMS: revenus trimestriels attendus à 1,49 milliard de dollars

Zurich (awp) - Le spécialiste autrichien des capteurs AMS dévoile vendredi 30 juillet sa performance du 2e trimestre 2021. Pas moins de six analystes se sont livrés au jeu des prévisions pour établir le consensus AWP.

T2 2021E (en mio USD) consensus AWP fourchette T2 2020A prévisions revenus 1486 1469 - 1508 - 6 Ebit ajusté 128,6 116,0 - 149,0 - 6 bénéfice net* 56,0 30,1 - 92,0 - 4 * ajusté

FOCUS: AMS publie pour la première fois ses résultats de groupe comprenant la performance du spécialiste allemand de l'éclairage Osram. Dès lors, la comparaison avec les chiffres dévoilés au 2e trimestre 2020 demeure difficile.

En matière de ventes, les analystes anticipent des revenus dans la fourchette des prévisions fournies en mai, peu d'experts anticipant une surprise positive à ce titre. D'autant plus que le secteur fait face à une pénurie mondiale de composants électroniques, laquelle a déjà contraint certains clients - notamment ceux de l'industrie automobile - à réduire leur production. Toutefois, le bénéfice combiné d'AMS et Osram devrait avoir bondi, l'entreprise allemande ayant pu réduire sa base de coûts.

OBJECTIFS : Pour le 2e trimestre, AMS avait prévu en mai un chiffre d'affaires compris entre 1,43 et 1,53 milliard de dollars et une marge opérationnelle au niveau Ebit ajusté comprise entre 7 et 10%. L'Ebit devrait ainsi se fixer entre 100 et 150 millions de dollars. Globalement, AMS anticipe ralentissement de l'activité au regard du premier trimestre.

Pour le second semestre, AMS prévoit une légère augmentation des ventes par rapport au premier semestre. La très bonne situation des commandes dans le secteur automobile apporterait un soutien.

POUR MEMOIRE: Alexander Everke, le directeur général d'AMS, avait fait savoir début mai que le groupe risquait de perdre des parts de marché dans le secteur des biens de consommation. Cette perte dans l'activité grand public, segment dans lequel AMS fournit notamment des capteurs pour la solution de reconnaissance faciale 3D et l'affichage des iPhones d'Apple, aura un impact sur le chiffre d'affaires, avait-il laissé entendre.

Toutefois, l'impact négatif sur le chiffre d'affaires annuel du segment sera inférieur à 5%, avait précisé M. Everke. Afin d'en limiter l'effet sur la rentabilité, AMS entend réduire les coûts, par exemple dans la production en Asie.

En revanche, le marché de l'automobile s'est mieux porté ces derniers temps, enregistrant une reprise significative dans toutes les régions. AMS peut marquer des points ici avec la vente de composants pour l'éclairage des voitures. La situation des commandes reste bonne et devrait permettre de poursuivre la croissance, selon les propos de M. Everke.

Parallèlement aux activités opérationnelles, AMS poursuit l'intégration d'Osram. Les effets de synergie à réaliser en trois ans ne s'élèveront pas à 300 millions d'euros comme annoncé initialement, mais à 350 millions.

À l'avenir, AMS veut opérer en tant que "fournisseur de technologies optiques de premier plan au niveau mondial" sous le nouveau nom "AMS Osram". La structure du groupe sera répartie entre les deux segments Semiconducteurs et Lampes & Systèmes (L&S). Le premier réunira l'activité AMS et celle historique d'Osram, Opto Semiconductors, le second regroupant les unités Automotive et Digital d'Osram. Au premier trimestre, les semi-conducteurs ont contribué à 65% des revenus et la division L&S au reste.

COURS DE L'ACTION : Contrairement au marché considéré dans son ensemble, l'action AMS traverse actuellement une mauvaise passe. Après avoir fléchi de 27% en 2020, le titre de l'entreprise d'Unterpremstätten, non loin de Graz, a lâché pas moins de 13% depuis le début de l'année.

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES selon AWP Analyser:

acheter: 9 conserver: 5 vendre: 1 objectif de cours moyen: 22,96 francs suisses.

prévisions détaillées:

norme IFRS (en mio USD) T2 21E T2 20A analyste +/-% revenus: - Vontobel 1508 Diethelm UBS 1494 Bouvignies Kepler Cheuvreux 1492 Sztabowicz Morgan Stanley 1482 Olszewski ZKB 1470 Müller Barclays 1469 Gardiner consensus AWP: 1486 Ebit ajusté: - UBS 149,0 Morgan Stanley 127,0 Vontobel 127,0 Kepler Cheuvreux 126,5 Barclays 126,0 ZKB 116,0 consensus AWP: 128,6 bénéfice net: - Morgan Stanley 92,0 Kepler Cheuvreux 61,0 UBS 40,9 ZKB 30,1 consensus AWP: 56,0

commentaires d'analystes:

BARCLAYS (Andrew Gardiner): The now ams OSRAM has had a very busy quarter, both on the legacy ams and OSRAM sides of the business. For the legacy ams, the awaited Apple 3D sensing socket loss in 2H21 is now known (c5% of sales), but we expect incremental estimate pressure in 2022 and 2023 due to the product cycle lags which we do not think are yet reflected in Bloomberg consensus forecasts. At the time of 1Q results, management would not be drawn out on what the loss would mean for 2H21 margins, given the underutilisation of its Singapore facility, and the level of restructuring required. We hope for further detail with 2Q results. UNDERWEIGHT

UBS (Francois Bouvignies): We expect limited interest into actual Q2 but we do forecast higher profitability than cons (+15%) driven mainly by stronger growth in automotive and consumer related products. We believe investors will focus primarily on Q3 guidance and more particularly on the profitability side due the market share loss in consumer flagged during Q2 results.As it stands, we sit slightly higher than consensus on EBIT Q3 (+8%) due mainly to cost management. Management expects more limited seasonality in H2 due to stronger H1 and lower market share in the consumer market impacting 5% group revenues negatively in 2021. We don't expect any change of guidance despite the nonApple business growing strongly in our view. We are 14% above consensus EBIT but it will be important for management to reassure on cost management and most specifically underutilization charges that could occur following the consumer customer loss (we believe Apple). NEUTRAL

Homepage: www.ams.com

jg/cf/vj/rp