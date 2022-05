AMS-OSRAM : JP Morgan réitère son opinion positive sur le titre

Données financières EUR USD CA 2022 4 931 M 5 180 M - Résultat net 2022 119 M 125 M - Dette nette 2022 1 570 M 1 650 M - PER 2022 23,8x Rendement 2022 - Capitalisation 2 843 M 2 987 M - VE / CA 2022 0,90x VE / CA 2023 0,89x Nbr Employés 24 499 Flottant 95,0% Graphique AMS-OSRAM AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AMS-OSRAM AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 10,89 € Objectif de cours Moyen 16,76 € Ecart / Objectif Moyen 54,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Alexander Friedrich Everke Chief Executive Officer Ingo Bank Chief Financial Officer Hans Jörg Kaltenbrunner Chairman-Supervisory Board Thomas Stockmeier Chief Technology Officer Verena Vescoli Senior Vice President-Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) AMS-OSRAM AG -31.97% 2 987 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED -11.87% 473 606 NVIDIA CORPORATION -35.93% 471 856 BROADCOM INC. -12.84% 236 799 INTEL CORPORATION -13.40% 182 354 QUALCOMM, INC. -22.55% 158 637