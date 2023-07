ams-OSRAM AG est une entreprise autrichienne active dans le secteur des semi-conducteurs. Elle conçoit et produit des micro-puces analogiques intégrées et propose des services et des conseils dans les domaines de la gestion de l'énergie, des capteurs, des interfaces de capteurs et du divertissement mobile. La société fournit ses produits et services à des clients sur les marchés des communications, de l'industrie, de la technologie médicale et de l'automobile. La société divise ses activités en deux secteurs d'activité : Produits et Fonderie. Le secteur d'activité Produits comprend les domaines de marché Consommateurs et Communications, Industrie et Médical, ainsi que l'Automobile et fabrique des capteurs, tels que les capteurs à semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire (CMOS) pour les données environnementales. Le secteur de la fonderie comprend le domaine de la fonderie à service complet qui propose la fabrication sous contrat de technologies de circuits intégrés (CI) analogiques. La société exploite des filiales en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Inde, en Chine, en Corée et aux Philippines.