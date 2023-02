AMS-Osram achève l'année 2022 sur un repli au 4e trimestre

Zurich (awp) - Affrontant des vents contraires au 4e trimestre 2022, AMS-Osram affiche des ventes et une rentabilité en baisse. Le spécialiste austro-bavarois de capteurs et de systèmes optiques coté à la Bourse suisse a vu ses revenus se tasser de 4% sur un an à 1,18 milliard d'euros et son résultat d'exploitation (Ebit) ajusté chuter de 27% à 87 millions.

Le bénéfice net ajusté du dernier partiel s'est lui inscrit à 29 millions d'euros, dégringolant en l'espace d'un an de 75%, a indiqué mardi l'entreprise établie à Premstätten, près de Graz, en Autriche et à Munich, en Allemagne. Les chiffres ajustés excluent les charges liées aux fusions-acquisitions, les coûts de transformation, ceux des paiements basés sur des actions ainsi que les résultat des participations dans les entreprises associées et les cessions.

La marge brute ajustée s'est elle fixée à 28,5%, en baisse de 490 points de base. Quant à la marge Ebit ajustée, elle s'est réduite en l'espace de douze mois de 9,6% à 7,3%, soit une baisse de 230 points de base. Au final, soit en termes non ajustés, AMS-Osram a achevé le dernier partiel dans le rouge, essuyant une perte de 147 millions d'euros, contre un bénéfice net publié de 168 millions douze mois auparavant.

La performance, jugée solide par AMS-Osram dans un environnement devenu en cours d'année toujours plus exigeant, s'est révélée inférieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, ces derniers avaient anticipé en moyenne des revenus de 1,19 milliard d'euros, un Ebit ajusté de 88 millions et une marge brute de 28,2%.

Repli sur l'ensemble de l'année

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a également diminué de 4% à 4,82 milliards d'euros, alors que la marge brute ajustée a atteint 31%, contre 34% en 2021. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôt (Ebit) ajusté s'est nettement contracté, passant de 502 à 407 millions d'euros, la marge correspondante reculant de 10 à 8%. La perte nette annuelle publiée s'est quant à elle fortement creusée, passant de 32 à 444 millions de francs suisses.

Dans son communiqué, AMS-Osram se félicite de la bonne performance de ses activités dans l'automobile, ainsi que dans les secteurs industriel et médical. En revanche, les marchés de consommation, notamment celui des smartphones, pour lesquels AMS-Osram fournit des capteurs, ont évolué de manière mitigée au gré des développements géopolitiques et macroéconomiques. Le groupe a aussi souffert de la poursuite des ajustements de stocks chez ses clients.

La modération des activités a aussi touché les secteurs industriel et médical au 4e trimestre, du fait de la détérioration de la conjoncture et des conséquences sur d'importants clients de la politique dite de zéro Covid des autorités chinoises, a relevé le directeur général sortant d'AMS-Osram, Alexander Everke, lequel cédera comme déjà annoncé les commandes de l'entreprise le 1er avril prochain à Aldo Kamper.

Evoquant ses perspectives, AMS-Osram table au 1er trimestre 2023 sur une demande demeurant faible sur des marchés importants, en particulier celui des smartphones. L'évolution conjoncturelle globalement défavorable continue d'entraîner des corrections et dans ce contexte, le groupe austro-allemand anticipe un chiffre d'affaires entre 900 millions et 1 milliard d'euros pour les trois premiers mois de 2023.

A moyen-terme, soit à l'horizon 2023, AMS-Osram s'attend à afficher une performance se situant dans le bas de la fourchette des objectifs révisés à la baisse l'automne dernier. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros avec une marge de fluctuation de plus ou moins 300 millions. La barre pour la marge opérationnelle (Ebit) reste quant à elle fixée à 13% plus ou moins 100 points de base (pb).

