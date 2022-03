AMS-Osram cède sa filiale AMLS au français Plastic Omnium

Zurich (awp) - Le groupe technologique AMS-Osram a cédé sa division AMLS, spécialisée dans les systèmes d'éclairage pour les véhicules, au groupe français Plastic Omnium pour un montant de 65 millions d'euros.

Cette transaction permet au groupe autrichien côté à la Bourse suisse d'avancer au niveau de sa stratégie de désinvestissement afin de se concentrer sur ses activités clés, rappelle vendredi un communiqué.

Osram continuera cependant à fournir des technologies d'éclairage, notamment LED, destinées au secteur automobile au groupe industriel Plastic Omnium.

L'activité AMLS a généré un chiffre d'affaires de 148 millions d'euros en 2021 et compte 770 collaborateurs et collaboratrices, dont 120 ingénieurs. La finalisation de la transaction est prévue au troisième trimestre.

Le nouveau groupe, issu de la fusion d'AMS avec l'éclairagiste allemand Osram, a procédé à plusieurs désinvestissements ces derniers mois - notamment Digital Systems en Amérique du Nord et l'activité d'éclairage horticole Fluence - représentant environ 290 millions d'euros de recettes par an et une rentabilité "faible, voire négative".

Lors de la publication des résultats annuels en février, le directeur financier Ingo Bank avait indiqué que "d'autres cessions sont prévues équivalant à un chiffre d'affaires de 370 millions".

