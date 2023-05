AMS Osram espère une embellie en seconde moitié d'année

Zurich (awp) - Le géant autrichien des semi-conducteurs et de l'éclairage AMS Osram a accusé au premier trimestre une chute tant de ses recettes que de sa rentabilité. La direction prévoit une poursuite de l'érosion des recettes en glissement séquentiel, mais laisse augurer un rétablissement à partir de la mi-parcours.

Le chiffre d'affaires entre janvier et fin mars s'est étiolé de plus d'un quart en comparaison annuelle, à 927 millions d'euros (à peine moins en francs suisses). La marge opérationnelle (Ebit) ajustée a reculé de près de deux points de pourcentage à 5,4%, pour un résultat afférent de 50 millions d'euros. Le bénéfice ajusté s'est évaporé de plus de 80% à 6 millions d'euros.

Le groupe indique dans un compte-rendu mardi avoir consenti d'importants investissements dans le domaine de l'éclairage LED notamment.

Si le tassement des revenus s'avère plus marqué qu'escompté par les analystes consultés par AWP, l'excédent opérationnel s'avère un peu meilleur que prévu.

Reculer encore pour rebondir plus tard

La firme de Premstätten table pour le second trimestre sur un chiffre d'affaires de 800 à 900 millions d'euros. La marge Ebit doit s'inscrire dans un couloir de 3 à 6%. La direction espère profiter d'une embellie sur la demande en seconde moitié d'année, au terme d'un second partiel traditionnellement faible.

Désormais débarrassée de l'ensemble des activités jugées non stratégique et pilotée par un nouveau directeur général (CEO), AMS Osram entend empoigner dès à présent le problème de sa rentabilité.

"Nous allons présenter et discuter de premières propositions dès ce trimestre," a indiqué en téléconférence de presse Aldo Kamper, aux commandes de la firme autrichienne depuis le 1er avril.

Le responsable a devisé à quelque 600 millions d'euros le produit des cessions d'actifs réalisées depuis 2021. Il a aussi laissé entendre un allègement des investissements dès l'an prochain, nonobstant des frais de mise en service pour la nouvelle usine en Malaisie.

Analystes attentistes

La contre-performance sur les trois premiers mois de l'année n'interpelle pas outre-mesure les milieux financiers. Vontobel constate néanmoins la disparition des ambitions précédemment affichées pour 2024, sous l'ère Alexander Everke.

Stifel s'inquiète d'un flux de trésorerie négatif, alors que l'endettement net approchait fin mars les deux milliards d'euros. Tant la banque de gestion zurichoise que la banque d'affaires missourienne reconduisent néanmoins leurs recommandations à l'achat pour le titre.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui prévoyait pire, campe pour sa part sur son appréciation neutre de l'action.

Fidèle à sa réputation de valeur volatile, la porteur AMS Osram gagnait à l'approche de la mi-journée 1,0% à 6,20 francs suisses, après avoir perdu plus de 5% dans les premiers échanges, dans un SLI en hausse de 0,13%.

