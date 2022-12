AMS-Osram finalise la cession de Traxon Technologies

Zurich (awp) - AMS-Osram annonce vendredi la finalisation de la cession des activités d'éclairage architectural de Traxon Technologies à Prosperity Group. Le montant est resté secret.

Traxon Technologies Limited, y compris ses systèmes dénommés "e:cue" ainsi que les luminaires commercialisés sous la marque Osram et Traxon, ont rejoint l'entreprise hongkongaise Prosperity Group, au sein duquel Traxon est titulaire d'une licence pour les produits haut de gamme de la marque Osram, selon le communiqué.

AMS-Osram continuera de "soutenir Traxon dans la distribution de certains pays de manière transitoire. Ensuite, le personnel et les actifs correspondants seront également transférés à Prosperity Group". Ce dernier est partenaire depuis plus de 40 ans de la firme autrichienne cotée à Zurich et d'Osram Licht.

Le groupe souligne que cette opération est une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de sa stratégie de se concentrer sur les technologies d'éclairage, de visualisation et de détection jugées essentielles et de se séparer des autres.

ck/al