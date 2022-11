AMS Osram modère ses ambitions à moyen terme

Zurich (awp) - Le producteur austro-allemand de semi-conducteurs et dispositifs d'éclairage AMS Osram a revu à la baisse ses objectifs à moyen terme, à l'issue de son troisième partiel en 2022. La firme de Premstaetten a généré entre juin et fin septembre un chiffre d'affaires de 1,21 milliard d'euros, en baisse de 6% sur un an mais en hausse de 3% en glissement séquentiel.

L'excédent opérationnel (Ebit) ajusté s'est affaissé de près d'un tiers sur un an à 91 millions. Le bénéfice net ajusté au a été presque quintuplé à 47 millions, indique un compte-rendu diffusé mercredi.

La performance s'avère moindre qu'escompté par les analystes consultés par l'agence AWP. Le consensus s'établissait à 1,19 milliard pour le chiffre d'affaires et à 91 millions pour le résultat d'exploitation.

Les ventes du dernier trimestre doivent s'inscrire dans le sillage de celles au troisième, entre 1,15 et 1,25 milliard, pour une marge Ebit ajustée stable également, entre 6 et 9%. A l'horizon, AMS Osram table désormais sur des recettes annuelles de 4,7 milliards, à plus ou moins 300 millions près. La marge Ebit ajustée doit osciller autour de 13%, dans un rayon de 100 points de base.

jh/rq