AMS Osram se replie au dernier trimestre sous l'effet des pénuries

Zurich (awp) - AMS Osram a vu ses recettes et la rentabilité reculer au dernier trimestre 2021, sous le coup des goulets d'étranglement logistiques et de la pénurie de semi-conducteurs. Le groupe technologique autrichien, allié à l'éclairagiste allemand depuis un peu plus d'un an, ne prévoit toujours pas de dividende pour ses actionnaires.

L'entreprise a dégagé entre octobre et fin décembre derniers un chiffre d'affaires de 1,41 milliard de dollars, en repli de 13% sur un an, a annoncé mardi la firme basée à Premstätten et cotée à la Bourse suisse.

La rentabilité, ajustée des effets d'intégration d'Osram Licht et de divers désinvestissements, a été divisée par deux à 135 millions de dollars au niveau du résultat opérationnel (Ebit). La marge afférente a reculé de 7,1 points de base à 9,6%.

Quant au bénéfice net ajusté, il a atteint 136 millions de dollars, en repli de 21,4% comparé au quatrième trimestre 2020.

Ces chiffres sont supérieurs aux prévisions des analystes consultés par AWP et conformes aux propres estimations de la société. En novembre, cette dernière avait dit anticiper des recettes entre 1,36 milliard et 1,46 milliard de dollars et une marge Ebit ajustée de 8% à 11%.

Pour le premier trimestre, le groupe anticipe des recettes entre 1,37 milliard et 1,47 milliard de dollars, ainsi qu'une marge Ebit ajustée de 8% à 11%. AMS Osram s'attend à encore faire face à de la "volatilité" dans la chaîne d'approvisionnement du marché automobile, des effets saisonniers et de déconsolidation.

al/lk