AMS Osram vise des revenus de 4,9 milliards d'euros en 2024

Zurich (awp) - AMS Osram veut améliorer ses marges. Le fournisseur autrichien de capteurs, fort de l'ajout depuis un peu plus d'un an des solutions optiques de l'allemand Osram, vise à l'horizon 2024 un chiffre d'affaires entre 4,6 et 5,2 milliards d'euros. Sur la base d'une portefeuille d'activités réaligné, l'entreprise cotée à la Bourse suisse ambitionne en parallèle une marge Ebit de 15% ou plus.

Afin de se profiler comme le numéro un des solutions optiques, AMS Osram prévoit un investissement supplémentaire de 800 millions d'euros (805,05 millions de francs suisses) dans un nouveau site de production de diodes électroluminescentes (LED) à Kulim, en Malaisie, adjacent à celui actuellement en service, écrit mardi l'entreprise établie à Premstätten, à une dizaine de kilomètre de Graz, et Munich en préambule à sa présentation aux investisseurs. Les nouvelles installations doivent permettre de répondre à la demande en matière de LED et de microLED.

Si le groupe, qui a multiplié les cessions depuis l'acquisition il y a un peu plus d'un an d'Osram, ne vise pas une croissance de ses ventes à l'horizon 2024, il confirme cependant son objectif à long terme d'afficher une progression annuelle moyenne de ses revenus à deux chiffres. La marge Ebit devrait se hisser à 20%, voire plus. A la lumière des résultats dévoilés jusqu'ici par AMS Osram, les objectifs, notamment en matière de rentabilité, semblent plutôt ambitieux.

Difficultés

Certes, malgré les difficultés rencontrées notamment sur le marché automobile, AMS Osram a nettement amélioré sa performance l'an dernier, étoffant ses revenus de 43,8% à 5,78 milliards de dollars du fait de l'inégration d'Osram. Mais le résultat opérationnel (Ebit), ajusté des effets d'intégration d'Osram Licht et de divers désinvestissements, a lui progressé de manière nettement moins soutenue, soit de 8,5% à 576 millions de dollars, alors que la marge afférente s'est repliée de trois points à 10%.

Pour le trimestre qui vient de s'achever, AMS Osram visait une marge Ebit entre 8 et 11%. Pour y parvenir, le groupe entend démontrer qu'il peut faire bien mieux que les deux entreprises séparément. Cité dans le communiqué, le directeur général, Alexander Everke se dit convaincu de disposer d'une "stratégie convaincante, ancrée dans des technologies majeures".

Le groupe issu de la fusion d'AMS avec l'éclairagiste allemand Osram, a procédé à plusieurs désinvestissements ces derniers mois - notamment Digital Systems en Amérique du Nord et l'activité d'éclairage horticole Fluence. Fin mars, il a cédé sa division AMLS, spécialisée dans les systèmes d'éclairage pour les véhicules, au groupe français Plastic Omnium. L'ensemble des activités cédées, dont la rentabilité est jugée faible, réalise un chiffre d'affaires de quelque 518 millions d'euros.

AMS Osram veut aussi s'appuyer sur la diversité de ses marchés, à savoir des semi-conducteurs, de l'automobile, des consommateurs, de l'industrie et du médical.

