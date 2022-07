La charge fiscale fait glisser AMS Osram dans le rouge au 2e trimestre

Zurich (awp) - AMS Osram a glissé dans le rouge au 2e trimestre, conséquence d'une effet fiscal unique. Subissant un tassement de ses revenus, le fabricant autrichien de semi-conducteurs a essuyé une perte nette de 54 millions d'euros entre avril et fin juin, contre un bénéfice net de 70 millions douze mois auparavant.

La charge fiscale s'est accrue en raison du bénéfice comptable lié à la cession de Fluence, unité regroupant l'activité de systèmes d'éclairage pour la culture de plantes, explique vendredi la firme sise à Premstätten, près de Graz, et cotée à la Bourse suisse. La vente a généré un gain avant impôts de 151 millions d'euros. Sans cet élément, le bénéfice net se serait inscrit à 58 millions. Il avait culminé à 102 millions à l'issue du premier partiel.

Le résultat d'exploitation, toujours en termes ajustés, soit hors coûts liés aux fusions et acquisitions, à la transformation et aux rémunérations fondées sur des actions, ainsi que les résultats des investissements dans des entreprises associées et des cession, s'est inscrit à 104 millions d'euros, en baisse de 5%. La marge correspondante est, elle, restée stable à 8,8%.

Le chiffre d'affaires s'est tassé de 5%, tant en glissement annuel que séquentiel, à 1,18 milliard d'euros. AMS-Osram explique le tassement par des effets de déconsolidation.

Mauvaise surprise

La performance s'est révélée nettement inférieure aux attentes des analystes, notamment en matière de rentabilité, alors que le chiffre d'affaires a correspondu aux prévisions. Les experts sondés par AWP anticipaient en moyenne un bénéfice net ajusté de 39,5 millions d'euros, un résultat opérationnel de 114,3 millions et des revenus de 1,18 milliard.

Coeur de métier de l'entreprise styrienne, les semi-conducteurs ont contribué à 68% des revenus trimestriels. L'activité automobile du segment a enregistré de bons résultats dans un environnement de marché exigeant, les déséquilibres de l'offre entraînant une réduction des volumes de production. Les confinements ordonnés en Chine pour lutter contre le Covid-19 ont aussi pesé.

Comme attendu, les affaires orientées vers les biens de consommation grand public, comme les téléphones portables, ont enregistré des performances solides, même si les confinements en Chine ont pesé sur la demande, tout comme les effets saisonniers. Mais les expéditions de smartphones ont globalement reculé.

Pour le troisième trimestre, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 1,15 et 1,25 milliard d'euros (1,19-1,29 milliard sur la base d'un portefeuille comparable). En termes de rentabilité, le fabricant de capteurs vise une marge opérationnelle de 6 à 9%.

Cession bientôt bouclée

La cession de l'activité des systèmes d'éclairage automobile (AMLS), qu'AMS a déjà annoncée ce mois-ci, réduira le chiffre d'affaires attendu au troisième trimestre d'environ 40 millions. La transaction serait sur le point d'être finalisée.

vj/jh