Ventes et rentabilité en repli pour ams-Osram

Zurich (awp) - Affrontant des vents contraires au 4e trimestre 2022, AMS-Osram affiche des ventes et une rentabilité en baisse. Le spécialiste austro-bavarois des capteurs et de systèmes optiques a vu ses revenus se tasser de 4% sur un an à 1,17 milliard d'euros et son résultat d'exploitation (Ebit) ajusté chuter de 27% à 87 millions.

Le bénéfice net ajusté du dernier partiel s'est lui inscrit à 29 millions d'euros, dégringolant en l'espace d'un an de 75%, a indiqué mardi l'entreprise établie à Premstätten, près de Graz, en Autriche et à Munich, en Allemagne. Les chiffres ajustés excluent les charges liées aux fusions-acquisitions, les coûts de transformation, ceux des paiements basés sur des actions ainsi que les résultat des participations dans les entreprises associées et les cessions.

La marge brute ajustée s'est elle fixée à 28,5%, en baisse de 490 points de base.

La performance s'est révélée inférieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, ces derniers avaient anticipé en moyenne des revenus de 1,19 milliard d'euros, un Ebit ajusté de 88 millions et une marge brute de 28,2%.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a chuté de 4% à 4,82 milliards d'euros, alors que la marge brute ajustée a atteint 31%, contre 34% en 2021.

Evoquant ses perspectives, ams-Osrma table au 1er trimestre 2023 sur un environnement de demande affaibli sur des marchés importants, car les tendances conjoncturelles négatives continuent d'entraîner des corrections visibles sur le marché. Une baisse de la demande est ainsi anticipée sur le marché des smartphones.

Lors de la présentation du troisième partiel, le groupe austro-allemand avait raboté ses objectifs à l'horizon 2024. Au vu de la détérioration des perspectives conjoncturelles, AMS Osram vise désormais un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros avec une marge de fluctuation de plus ou moins 300 millions, contre 4,9 milliards auparavant. La barre pour la marge opérationnelle (Ebit) a quant à elle été fixée à 13% plus ou moins 100 points de base (pb), après "plus de 15%".

vj/