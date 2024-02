AMTD Digital Inc. a annoncé les nominations suivantes pour les membres existants et/ou les nouveaux membres des conseils d'administration d'AMTD Digital et d'AMTD World Media and Entertainment Group ("AMTD WME"), une coentreprise du groupe AMTD. Mme Joanne Shoveller a été désignée comme coprésidente du conseil d'administration d'AMTD Digital et présidente du conseil d'administration d'AMTD WME. Sous la direction du président du groupe, le Dr Calvin Choi, AMTD a toujours été un fervent défenseur du leadership féminin.

En intégrant des femmes au sein de ses conseils d'administration et de ses équipes de direction, l'entreprise favorise la diversité de sa main-d'œuvre et la diversité de ses dirigeants au niveau mondial. Timothy Tong, président d'AMTD Digital, a été nommé par le gouvernement de la RAS de Hong Kong, par l'intermédiaire du secrétaire à l'éducation, le Dr Choi Yuk-lin, président du Research Grants Council (RGC) pour un mandat de trois ans à compter du 1er mars 2024. Selon l'annonce, le RGC conseille le gouvernement de la RAS de Hong Kong, par l'intermédiaire du Comité des subventions universitaires, sur les besoins des établissements d'enseignement supérieur de Hong Kong en termes de recherche universitaire et sur la distribution des fonds pour les projets de recherche universitaire entrepris par le personnel académique des établissements d'enseignement supérieur.

Le RGC gère divers programmes de financement de la recherche, notamment le General Research Fund, le Early Career Scheme, le Collaborative Research Fund, le Research Impact Fund, le Theme-based Research Scheme, le Areas of Excellence Scheme, le Strategic Topics Grant et divers programmes de recherche conjoints. Le CJR a mis en place des comités et des groupes d'experts chargés d'évaluer les offres de recherche dans diverses disciplines. Il gère également un certain nombre de programmes de bourses, tels que le Hong Kong PhD Fellowship Scheme et le RGC Postdoctoral Fellowship Scheme.