Le groupe AMTD IDEA ("AMTD IDEA") a annoncé les nominations suivantes pour les membres existants et/ou les nouveaux membres des conseils d'administration d'AMTD IDEA et d'AMTD World Media and Entertainment Group ("AMTD WME"), une coentreprise du groupe AMTD. M. Jazz Li a été nommé administrateur indépendant d'AMTD IDEA et d'AMTD WME. Jazz est un entrepreneur culturel et un leader dans le mouvement visant à transcender les frontières entre les beaux-arts et le divertissement, en réalisant les synergies potentielles entre les beaux-arts, la culture et les médias de masse.

Jazz a conçu des expositions d'art organisées par des célébrités, qui ont reçu un accueil critique non seulement de la part du monde de l'art, mais aussi du grand public. Il travaille en étroite collaboration avec des commissaires d'exposition célèbres, tels que le roi de la mandopop, Jay Chou. Jazz a étudié l'économie à la London School of Economics et a obtenu son diplôme en 2004. La nomination de Jazz, expert du secteur de l'art et du divertissement, renforce la diversité du conseil d'administration.

La vaste expérience de Jazz dans l'industrie de l'art et du divertissement aidera les conseils d'administration à fournir des conseils stratégiques sur les développements futurs des activités artistiques et médiatiques d'AMTD IDEA et d'AMTD WME. Timothy Tong, administrateur indépendant d'AMTD IDEA, a été nommé par le gouvernement de la RAS de Hong Kong, par l'intermédiaire du secrétaire à l'éducation, le Dr Choi Yuk-lin, président du Research Grants Council (RGC) pour un mandat de trois ans à compter du 1er mars 2024. Selon l'annonce, le RGC conseille le gouvernement de la RAS de Hong Kong, par l'intermédiaire du Comité des subventions universitaires, sur les besoins des établissements d'enseignement supérieur de Hong Kong en termes de recherche académique et sur la distribution des fonds pour les projets de recherche académique entrepris par le personnel académique des établissements d'enseignement supérieur.

Le RGC gère divers programmes de financement de la recherche, notamment le General Research Fund, le Early Career Scheme, le Collaborative Research Fund, le Research Impact Fund, le Theme-based Research Scheme, le Areas of Excellence Scheme, le Strategic Topics Grant et divers programmes de recherche conjoints. Le CJR a mis en place des comités et des groupes d'experts chargés d'évaluer les offres de recherche dans diverses disciplines. Il gère également un certain nombre de programmes de bourses, tels que le Hong Kong PhD Fellowship Scheme et le RGC Postdoctoral Fellowship Scheme.