AMTE Power plc est un développeur et fabricant de cellules de batteries lithium-ion. Les produits de la société comprennent les produits Ultra High-Power (UHP), Ultra Energy (UE), Ultra Safe (US) et Ultra Prime (UPr). Le produit Ultra High-Power est développé pour l'industrie automobile. La chimie sodium-ion Ultra Safe offre une solution de batterie pour des applications telles que le transport, le stockage d'énergie, l'alimentation de secours et l'énergie dans des endroits éloignés. La cellule Ultra Prime est une cellule non rechargeable. Ses services comprennent le développement et la commercialisation de produits, la fabrication et la fourniture à petite échelle et la construction de modules et de packs. Elle fabrique des cellules de batterie au lithium, développe et fournit des cellules rechargeables li-ion et non rechargeables au lithium. La société fournit également un service de fabrication pour les entreprises clientes, produisant des cellules pour leur compte. La société dessert des marchés tels que l'automobile, l'aérospatiale, le stockage d'énergie et des marchés spécialisés.

Secteur Equipements et composants électriques